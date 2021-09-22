Родителей пензенских школьников научат различать вирусные инфекции

22.09.2021 | 09:02

В Пензенской области возобновляется проект «Школьная медицина», который реализуется с 2016 года. Первое в этом году занятие пройдет в четверг, 23 сентября.

Цель проекта - развитие школьного здравоохранения, укрепление здоровья детей и подростков, раннее выявление и профилактика заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения.

В режиме видео-конференц-связи для родителей и педагогов проводятся занятия на актуальные темы. В этом году в основном будут освещаться вопросы нейтрализации рисков развития функциональных нарушений и хронических заболеваний.

«Влияние на растущий организм низкой двигательной активности, причины развития ожирения, какие продукты лучше предложить ребенку в качестве перекуса, что делать, чтобы подросток не испытывал потребности демонстрировать свою «взрослость» курением табака, употреблением алкоголя или наркотиков, особенности современных средств доставки никотина - на эти и другие вопросы можно будет получить ответы, приняв участие в лекториях. Для этого нужно обратиться в школу, где обучается ребенок», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Тема первого занятия - «Коронавирус, грипп и другие ОРВИ. Правила защиты». Врач городской детской поликлиники даст рекомендации по профилактике респираторных инфекций. Начало практикума в 15:00.