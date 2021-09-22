Общество

Родителей пензенских школьников научат различать вирусные инфекции

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В Пензенской области возобновляется проект «Школьная медицина», который реализуется с 2016 года. Первое в этом году занятие пройдет в четверг, 23 сентября.

Цель проекта - развитие школьного здравоохранения, укрепление здоровья детей и подростков, раннее выявление и профилактика заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения.

В режиме видео-конференц-связи для родителей и педагогов проводятся занятия на актуальные темы. В этом году в основном будут освещаться вопросы нейтрализации рисков развития функциональных нарушений и хронических заболеваний.

«Влияние на растущий организм низкой двигательной активности, причины развития ожирения, какие продукты лучше предложить ребенку в качестве перекуса, что делать, чтобы подросток не испытывал потребности демонстрировать свою «взрослость» курением табака, употреблением алкоголя или наркотиков, особенности современных средств доставки никотина - на эти и другие вопросы можно будет получить ответы, приняв участие в лекториях. Для этого нужно обратиться в школу, где обучается ребенок», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Тема первого занятия - «Коронавирус, грипп и другие ОРВИ. Правила защиты». Врач городской детской поликлиники даст рекомендации по профилактике респираторных инфекций. Начало практикума в 15:00.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Святой петух святой петух! Во не ко мне пришел как дух!!!!!!!! Святой петух святой петух! В ночи ты пробудил мой слух!!!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Школьная медицина»,
Помоги себе сам?

Гость||

Опять будут искать впечатлительных мамомчек, чтобы впарить супер-мега-маски по 3-ной цене с защитой от спида, ядреной войны и зппп?

Гость||

Точно. Помню ходил на одно "обязательное" занятие для будущим мамочек и отцов, все ограничилось долгой муторной рекламой слингов и где их купить.

Гость||

Мед кабинеты бы в школы вернули, которые попали под одну из "оптимизаций"

Гость||

Врачи совсем закончились?

Гость||

Все эти занятия в кавычках-галдеж ни о чём

Гость||

Лучше бы научили их не отправлять сопливых и кашляющих детей в школу,чтобы других не заражать.

Гость||

лучше бы пусть различают что такое хорошо и что такое плохо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В режиме видео-конференц-связи для родителей и педагогов проводятся занятия на актуальные темы.
ИЗДЕВАЕТЕСЬ???? Верните мед.кабинеты в школы и дет.сады!!!!! Астматиков массово из дет.садов выпускаете! Кашляют дети весь дет.сад! На прогревания долечиться в одну поликлинику только можно ходить - но больничный не продлевают!!! ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!!!!

Гость||

Родители и так уже вместо учителей учат, теперь ещё вместо врачей лечить будут.

Гость||

Какой диагноз мы поставим создателям подобных проектов?

Гость||

Верните кабинеты долечивания в дет.сады!!! Кто вам БАМ будет ремонтировать и 5 городов в Сибири строить ? Хоть про это подумайте!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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