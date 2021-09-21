Общество

В Пензе железнодорожные предприятия загрязняют воздух

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В Пензе выявили нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Проверка проводилась на пяти предприятиях железнодорожного транспорта.

«Установлено, что в структурных подразделениях ОАО «РЖД» эксплуатация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется без проведения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Руководителям предприятий внесли представления, в отношении виновных должностных лиц возбудили административные дела о несоблюдении экологических требований.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры», - добавили в надзорном органе.

В июле пензячка по имени Ирина, живущая около железнодорожных путей, пожаловалась на дымовую завесу, которая накрывает частные дома после проезда локомотивов.

«Через центр города Пензы (ул. Железнодорожную) ежедневно ходят тепловозы, оставляя, мягко говоря, шлейф черного, едкого, удушающего дыма. Дома у этой дороги никак не защищены», - написала она. Ирина утверждает, что сложившаяся ситуация не по душе не только ей, но и другим жителям улицы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Установлено, что в структурных подразделениях ОАО «РЖД» эксплуатация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется без проведения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Прокол расширять/углублять под ЖД путями после моста Бакунинского говорите.

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