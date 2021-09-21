В Пензе стартовал молодежный форум «Медиаповод»

21.09.2021 | 20:25

Был региональным - стал всероссийским. В технологическом университете Пензы стартовал третий молодежный форум «Медиаповод». Его поддержали представители видеостудий, редакций, активные пользователи интернета - в основном студенты.

«Сначала у нас был заочный этап, где участники со всей России принимали участие онлайн. Из них 100 участников приехало к нам на форум. Лучших отобрали, они писали эссе по своим направлениям, чем они занимаются», - рассказала представитель оргкомитета медиафорума Елена Дианова.

Алексей Егай приехал из Саратова. Он студент технического вуза, учится на втором курсе, в будущем получит диплом инженера.

«Медиасфера сейчас является очень важной, так как XXI век - век технологий и практически все тонкости мероприятий и какие-то важные события освещаются в интернете. Для того чтобы они освещались качественно и так, как этого требует наше поколение, я думаю, нужно развиваться в этом направлении», - отметил Алексей.

Всего организована работа пяти площадок: «Видео», «Фотография», «Журналистика», «Дизайн», «Социальные сети». Занятия проводят приглашенные эксперты. Например, специалист объяснил молодежи, как сделать интересный снимок или ролик: чем больше креатива - тем лучше.

Участникам форума предстоит выполнять различные задания и создавать свои проекты. Через три дня подведут итоги, лучших студентов наградят.