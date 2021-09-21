Православные пензенцы отметили Рождество Пресвятой Богородицы

21.09.2021 | 18:54

Колокольный звон растекался над Спасским кафедральным собором. На всенощную службу спешили прихожане. Русская православная церковь отметила один из главных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.

Праздник был установлен в IV веке. Об обстоятельствах, связанных с этим событием, повествует предание.

«Богородица родилась в семье родителей, которые долго не имели детей. Они молились о том, чтобы Господь послал им чадо, которое они обещали посвятить Богу. И мы видим, что в судьбе Божьей Матери как раз сбылось это пророчество ее престарелых родителей тем, что она действительно полностью была посвящена Богу», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во время литургии верующие с молитвой обратились к Деве Марии, матери Иисуса Христа, прося долгой жизни, благополучия, поддержки в важных начинаниях,

«Во всех делах семейных и даже в здоровье тоже помогает мне Богородица», - рассказала прихожанка Руфина Кузнецова.

«Мне всегда помогает. Только надо с верой и благодарностью, а не просто так: пошли мне, Богородица, здоровья! Ей нужно молиться, нужно верить, любить надо ее», - отметила прихожанка Тамара Бутова.

В стране праздник Рождества Пресвятой Богородицы также считается началом освобождения от татаро-монгольского ига. Именно в этот день русские войска победили в сражении на Куликовом поле полчища Мамая.