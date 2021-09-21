Общество

Пострадавшему в ДТП под Кузнецком требуется донорская кровь

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Жителей Пензенской области попросили сдать кровь для пожилого мужчины, пострадавшего в ДТП в Кузнецком районе. 17 сентября 79-летнего велосипедиста сбил автомобиль ВАЗ-2114.

По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в 12:44 на дороге, ведущей к Кузнецку с восточной стороны. За рулем легковушки находился 33-летний водитель.

Пострадавшего велосипедиста госпитализировали. Во вторник, 21 сентября, стало известно, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

«Дедушке нужны доноры крови. Родственники/близкие, те, кто мог, уже сдали, но требуется минимум 15 доноров, нужны еще, поэтому просим помощи. Кровь необходима для Мураева Виктора Ивановича, отделение реанимации, пензенская клиническая больница № 6. При сдаче нужно указать ФИО больного и номер больницы», - написал один из участников сообщества «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Доноров ждут в областном клиническом центре крови на улице Клары Цеткин, 41. На официальной группе учреждения во «ВКонтакте» сообщается, что сейчас в Пензенской области не хватает крови всех групп.

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Гость||

Вы говорили запасов у вас достаточно.

Гость||

Господи спаси и помоги пострадавшему!Куда несутся эти автолюбители быстрой езды?Молись,чтобы пострадавший выжил!

Имя: Гость
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