Общество

Астропсихолог дал совет пензенцам, как вести себя 22 сентября

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Астропсихолог Николай Денисенко считает, что пензенцев ждет самое необычное время в году. 22 сентября - день осеннего равноденствия. И сам по себе мистичен, и еще накануне состоялось полнолуние, что добавляет волшебства для тех, кто верит.

Есть и другая особенность: осеннее равноденствие не наступает в одно и то же время. В 2021-м оно состоится 22 сентября в 22:20. Цифры выстраиваются в магический ряд со множеством двоек.

«Это не плохой и не хороший день - это день, когда энергетика меняется глобально, то есть в биосфере земли идет мощнейшая перестройка. Будут открываться порталы между явным материальным миром и навьим (если славянский термин взять), то есть такие тонкие невидимые миры, и тут идет контакт», - пояснил астропсихолог Николай Денисенко.

У предков существовало множество ритуалов и обрядов, которые следовало провести в это время. Например, нужно было накрывать богатые столы - чем лучше яства, тем благополучнее будет жизнь людей до следующего лета. Следовало вставить в рамы окон рябину. Люди верили, что, когда солнце начнет слабеть, яркие кисти сберегут дом от сил зла.

Астропсихолог дал рекомендации, что пензенцам следует делать 22 сентября.

«Подвести итоги своей жизни, уйти вовнутрь себя, поставить цели на новый период и попробовать почувствовать новые потоки энергетики (или силы, как на Руси называли), для того чтобы вписаться в новый период правильно», - отметил он.

Ученый-физик Анатолий Роменский уверен, что 22 сентября будет самым обычным, в дне осеннего равноденствия нет никакого волшебства. Чтобы понять явление, нужно помнить, что у планеты есть ось вращения. Из-за ее наклона в течение года полушария освещаются по-разному. А в определенное время солнце находится прямо над экватором - тогда и возникает равноденствие, когда день равен ночи.

«После этого дня начнет «расти» ночь. Она будет прибавляться по 3-4 минутки и расти до следующей точки - зимнего солнцестояния. Это 22 декабря», - рассказал Анатолий Роменский.

А еще именно 22 сентября начинается астрономическая осень.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А астропсихолог не хочет проконсультироваться у психиатра?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Астроколдун...

Гость||

Астропсихолог ))))))

Гость||

То ПОПЫ,то КОЛДУНЫ...

Россия 21 век

Гость||

Ой, а без этого "ведуна" мы и не знали, что осень, а потом зима. И день на убыль идет, и пр.

А он (ну вот не имею права назвать как хочется), нам неумным, растолковал.

Спасибо отцы родные! (Я имею ввиду пензинф) что растолковали вместе с ним что нам делать и как жить дальше!

Больше вам и писать не о чем.

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