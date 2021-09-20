В Пензе подписано постановление о месячнике по благоустройству

20.09.2021 | 09:43

В Пензе названы даты традиционного месячника по благоустройству. Постановление о его проведении подписал 16 сентября глава городской администрации Андрей Лузгин.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте мэрии, месячник пройдет с 24 сентября по 16 октября. В последний день состоится общегородской субботник.

Администрациям районов поручили организовать работы по благоустройству и уборке территорий и контролировать их ход.

Юридическим и физическим лицам рекомендовали очистить от загрязнений и покрасить фасады, цоколи, водосточные трубы и ограждения жилых домов, находящихся в их владении, а также убраться на своих земельных участках.

Организациям, за которыми закреплены остановки общественного транспорта, рекомендовали отремонтировать и покрасить павильоны, установить урны.

Управляющим организациям поручили навести порядок на придомовых территориях: организовать уборку и вывоз мусора, отремонтировать малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Городской департамент ЖКХ должен активизировать работу административно-технической инспекции и усилить контроль за восстановлением асфальтового покрытия после земляных работ.

МУПу по очистке города рекомендовано во время месячника бесплатно принимать мусор на полигон (по печатям районных администраций в путевых листах).

Некоторые поручения даны и другим структурам. Контроль за их исполнением возложен на замглавы мэра по городскому хозяйству, глав районных администраций и управление ЖКХ.