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Общество

В Сердобске все желающие могут получить богословские знания

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Сердобская епархия приглашает желающих получить начальное богословское образование на бесплатные двухгодичные курсы.

На них можно ознакомиться с догматическим учением церкви, библейской историей, основами православного богослужения, изучить книги Священного Писания (Ветхого и Нового Завета), научиться читать на старославянском языке.

Курсантам предлагается как комплексное обучение с выдачей свидетельства после его окончания, так и свободное посещение занятий по выбранным из программы дисциплинам.

«Учебный год начнется в октябре. Занятия будут проводиться два раза в неделю по вечерам. Общее собрание запланировано на 3 октября в актовом зале духовно-просветительского центра (Сердобск, Малая Набережная улица, 58), начало в 14:00», - сообщили в Сердобской епархии.

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Гость||

Ищут новых последователей РПЦ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сердобск, Малая Набережная улица
А Большая Набережная улица в Сердобске есть?

Гость||

А зачем?чтобы потом деньги таскать попам на котеджи

Гость||

Ага видно не очень с прихожанами становиться

Имя: Гость
Комментарий:

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