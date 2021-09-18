В Сердобске все желающие могут получить богословские знания

18.09.2021 | 11:45

Сердобская епархия приглашает желающих получить начальное богословское образование на бесплатные двухгодичные курсы.

На них можно ознакомиться с догматическим учением церкви, библейской историей, основами православного богослужения, изучить книги Священного Писания (Ветхого и Нового Завета), научиться читать на старославянском языке.

Курсантам предлагается как комплексное обучение с выдачей свидетельства после его окончания, так и свободное посещение занятий по выбранным из программы дисциплинам.

«Учебный год начнется в октябре. Занятия будут проводиться два раза в неделю по вечерам. Общее собрание запланировано на 3 октября в актовом зале духовно-просветительского центра (Сердобск, Малая Набережная улица, 58), начало в 14:00», - сообщили в Сердобской епархии.