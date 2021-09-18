Общество

В дома в районе автовокзала тепло придет с опозданием

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В квартирах пензенцев повышается градус. Тепло поступило уже более чем в 1 000 жилых домов, 33 школы, 42 детских сада, 13 объектов культуры, 29 учреждений здравоохранения и 5 спортивных объектов. Процесс подключения планируется завершить в течение 10 дней.

А вот жильцы домов в районе автовокзала боятся, что к ним отопление так и не поступит. Огромная территория в Жемчужном проезде перекопана, ремонтные работы в самом разгаре. Трубы, по которым должно идти тепло в жилища, лежат на поверхности земли.

«А потом: трубы прорвались, там треснуло. Так что мы не ждем, а очень надо, потому что фундамента нет, очень сыро, дома аварийные, то есть нет - даже под снос. Нас «снесли» уже три раза! Мы только платим по полной программе за отопление», - рассказала жительница Пензы.

Рабочие успокаивают людей: ремонт тепломагистрали должен закончиться в ближайшее время. Осталось буквально дней пять.

На улице Толстого ремонт проходит с небольшим отставанием от графика, однако завершить работы на этом участке планируется уже к концу месяца.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Зато платить за отопление улицы не будете. Радуйтесь.

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