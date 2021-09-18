В арт-поместье под Пензой провели мастер-класс резьбы по дереву

18.09.2021 | 16:00

Пензенские резчики по дереву приехали в «Новые берега», чтобы дать мастер-класс по работе с природным материалом. Заодно организовали выставку своих работ.

«Ехали как-то с рыбалки, увидели «Новые берега». Заехали посмотреть, предложили выставку благотворительную - «будем рады!» - рассказал резчик по дереву Игорь Зинченко.

Постояльцы «Новых берегов» задали мастерам много вопросов: как долго они занимаются резьбой по дереву, какой любимый у них материал и где они его берут.

«Я стараюсь интересоваться людьми, творчеством. Если есть возможность, я всегда буду что-то изучать. Мне все время что-то нужно», - пояснила резидент арт-поместья Мария Елфимова (г. Красноярск).

Сотрудничество мастеров с «Новыми берегами» будет продолжаться.