Общество

Для пензенских школьников создали профильный медкласс

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Пополнить пензенскую систему здравоохранения квалифицированными кадрами - такова цель кластерного проекта «Медицинский класс», рассчитанного на мотивированных школьников.

Программа будет реализовываться на базе центра технологического обучения в рамках соглашений с областным минздравом и Рязанским государственным медицинским университетом имени И. П. Павлова. Такая работа - новинка для региона, но от нее ждут хорошего результата.

«Занятия химией и биологией будут проводиться в онлайн-режиме ведущими педагогами школ Пензы и медицинского госуниверситета. В течение года несколько раз педагоги из Рязани будут приезжать в Пензу на семинарские занятия», - уточнил директор центра технологического обучения Юрий Голодяев.

В конце курса молодежи предлагается посетить рязанский университет, чтобы ознакомиться с его условиями и педагогами.

«Для нас сотрудничество с Пензой, с Пензенской областью очень интересно и важно. Многие абитуриенты выбирают наш университет - мы не так далеко друг от друга, как кажется. Качество подготовки в образовательных орагнизациях Пензы достаточно высокое», - сообщил ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин.

Участвовать в проекте могут старшеклассники из любой школы, обучение бесплатное. По итогам лучшим 50 выпускникам пензенский минздрав выдаст целевые направления для поступления в рязанский вуз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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