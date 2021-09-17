Общество

В Заречном жители «Лесной симфонии» отпраздновали новоселье

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Праздник двора - традиция, которую строительный холдинг «Термодом» практикует на всех своих объектах для сплочения соседей, — прошел в Заречном, где новоселы обживают жилой комплекс «Лесная симфония».

Праздник получился ярким и интересным, с веселыми конкурсами для детей и взрослых, танцами, песнями, мастер-классами, аниматорами и шоу. Семьи приняли участие в благоустройстве, посадив во дворе два десятка деревьев, заранее заготовленных организаторами.

Новоселы участвовали в розыгрыше подарков от «Термодома», ели вкусный торт с изображением своего нового дома и делились впечатлениями о жизни в «Лесной симфонии».

«Очень понравился двор: здесь и детская площадка, и тренажеры, и футбольное поле, и в волейбол можно сыграть, и в настольный теннис. Это один из лучших дворов в Заречном. Спасибо «Термодому», что организовал такой замечательный праздник, познакомил и подружил нас с соседями», - отметила семья Зайцевых.

Праздники двора уже принесли немало радости. Строительный холдинг «Термодом» продолжает делать все, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Об этом нужно помнить, выбирая новое жилье.

Телефон отдела продаж холдинга «Термодом» 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

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