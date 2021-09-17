В Пензе открыли мемориальную доску Льву Ермину

17.09.2021 | 19:44

На здании пензенского гарнизонного Дома офицеров торжественно открыли мемориальную доску Льву Ермину. Именно благодаря ему 51 год назад в городе был построен культурный центр, где проводили свой досуг курсанты артинститута и жители Западной Поляны.

Учреждение никогда бы не появилось в областном центре, если бы не инициатива первого секретаря обкома КПСС. Он сумел убедить руководство Генштаба Вооруженных сил Советского Союза в лице маршала Матвея Захарова принять решение о строительстве в Пензе ГДО.

По словам людей, лично знавших Льва Борисовича, он никогда не давал пустых обещаний.

«Если этот руководитель что-то говорил, то точно всегда делал. Говорят, что слово и дело расходятся, - тогда не расходились», - заявил почетный гражданин Пензенской области Юрий Лаптев.

Лев Ермин 18 лет руководил Пензенской областью. За эти годы в столице Сурского края было построено огромное количество разных объектов, которые существуют и теперь.