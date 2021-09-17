Общество

В Пензе открыли мемориальную доску Льву Ермину

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На здании пензенского гарнизонного Дома офицеров торжественно открыли мемориальную доску Льву Ермину. Именно благодаря ему 51 год назад в городе был построен культурный центр, где проводили свой досуг курсанты артинститута и жители Западной Поляны.

Учреждение никогда бы не появилось в областном центре, если бы не инициатива первого секретаря обкома КПСС. Он сумел убедить руководство Генштаба Вооруженных сил Советского Союза в лице маршала Матвея Захарова принять решение о строительстве в Пензе ГДО.

По словам людей, лично знавших Льва Борисовича, он никогда не давал пустых обещаний.

«Если этот руководитель что-то говорил, то точно всегда делал. Говорят, что слово и дело расходятся, - тогда не расходились», - заявил почетный гражданин Пензенской области Юрий Лаптев.

Лев Ермин 18 лет руководил Пензенской областью. За эти годы в столице Сурского края было построено огромное количество разных объектов, которые существуют и теперь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Потерявши голову, по волосам не плачут.

Гость||

Да такой же чинуш напыщеный был, только совдеповский, да и много воровать тогда страшно было-могли и в расход пустить!

Гость||

А сейчас ГДО похерили, новодел какой-то стоит

Гость||

Что значит « похерили»?! Из руины убитой сделали безопасные помещения для занятий детям и оборудованный зал! Подними зад от дивана, зайди посмотри.

Д-р Шаффхаузен||

Да такой же чинуш напыщеный был, только совдеповский, да и много воровать тогда страшно было-могли и в расход пустить - бред иноагента и новольниста.

Гость||

Да, там внутри круто все сделано, это правда.

Гость||

Эта дешевая плиточка вся память благодарных пензенцев за всё виадуки и мосты ?

За 25% от всех городских площадей в парках и скверах?за сеть стадионов? За фуникулёр,русские горки и детскую железную дорогу?

Не тем людям он свой труд посвятил

Идите в жёппу , пионэры! Ф.Раневская

Гость||

Гость писал(a):

Да такой же чинуш напыщеный был, только совдеповский, да и много воровать тогда страшно было-могли и в расход пустить!
По себе меряешь упырь? Ты гнеденышь его лично знал? Совдеповский говоришь , а у самого родственники во время войны под бело-сине-красным флагом за Третий рейх воевали или в тылу с липовой бронью отсиживались? Если все же за СССР и за Родину то за "совдепию" тебя бы упыреныша твои предки бы прокляли. И Ермин и Кулаков , и Куликов были отличными руководителями и нормальными людьми в общении , не чета нынешним.

Гость||

Едрас Мельниченко ,нарушив в очередной раз закон,пропиарив себя в день выборов на этом мероприятии.

Гость||

УИК № 121 в школе № 19 города Пензы. Очередь из бюджетников.

В ходе первого дня голосования, который стартовал в Пензенской области, 17 сентября, наблюдатели от КПРФ зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства, как в областном центре, так и в районах. Звонки о нарушениях стали стекаться в предвыборный штаб с раннего утра.

Как рассказал ЛефтПензе координатор Левого Фронта по ПФО, доверенное лицо кандидата в губернаторы от КПРФ Олега Шаляпина Сергей Падалкин, на этих выборах власть в очередной раз сделала ставку на административный ресурс.

«Мы обратили внимание на массовое скопление работников бюджетных учреждений и студентов на избирательных участках с самого утра. На некоторых участках выстраивались очереди к столам с дополнительными списками избирателей, то есть люди голосуют по открепительным удостоверениям. Многих заставляют сфотографировать бюллетень с галочкой за «нужного» кандидата и «нужную» партию и отчитаться перед начальством. Наши наблюдатели стоят у кабинок для голосования и слушают, как бюджетники щёлкают телефонами. Огромное количество желающих проголосовать на дому, на некоторых участках комиссии подготовили по 4-5 переносных урн. На наш взгляд, это говорит о планируемых фальсификациях с надомным голосованием. У нас по 2-3 наблюдателя на участке и физически невозможно с каждой переносной урной пойти и проконтролировать», - рассказал координатор Левого Фронта по ПФО, доверенное лицо кандидата в губернаторы Олега Шаляпина Сергей Падалкин.

По словам секретаря Пензенского обкома КПРФ Юлианы Котовой в штаб поступила информация об организации так называемой «карусели», когда одни и те же люди передвигаются по разным участкам и голосуют несколько раз.

«Мы зафиксировали организованный подвоз людей на участке № 100 на улице Клары Цеткин, а до этого этих же людей видели на другом

Гость||

Газета "Коммерсантъ" №212 от 12.11.2004, стр. 7

Вчера стало известно о том, что в Москве покончил жизнь самоубийством бывший председатель Государственного агропромышленного комитета РСФСР, член ЦК КПСС СССР Лев Ермин. 82-летний заслуженный пенсионер выбросился из окна лестничной площадки своего дома.

Самоубийство было совершено в минувший вторник в доме #22 в Денежном переулке. Как рассказали в ОВД "Хамовники", картина происшедшего полностью восстановлена следствием. Около девяти утра Лев Ермин вышел из своей квартиры, открыл обращенное во двор окно на площадке восьмого этажа и выбросился из него. Никаких признаков насильственного преступления милиционеры не обнаружили, но и предсмертной записки самоубийца не оставил. Супруга Льва Ермина рассказала сыщикам, что в октябре этого года ее муж проходил курс лечения в ЦКБ у психиатра по поводу суицидальных наклонностей. Но у него периодически так сильно болела голова, что и после выписки он твердил о том, что покончит с собой.

Гость||

Да этот ермин гнушался простым людом, доводилось общаться, просто сейчас кажется, что в ссср все было идеально, а там то же болото гнилое было, только проще, сейчас тот же застой только жоще, вот и ностальгируют дедЫ.

Гость||

20.51.

Там все в пласте, дурик, и он выделяет токсины, этим вредно дышать, особенно детям, а твой оторванный от головы зад радуется, дебил.

Гость||

Во-первых, Дом офицеров был открыт 8 мая 1971 года, и, если уж открывать доску, то в день 50-летия надо было. Во-вторых, почему опять изготовление доски было поручено деятелям кладбищенских искусств, которые ни текст по-нормальному сверстать не смогли, ни акценты правильно расставить, хорошо что ещё инфернальный ореол из преисподней на этот раз не нарисовали. Что, по-другому нельзя было увековечить имя достойного человека? Только для галочки? Немедленно переделать!!!

Гость||

Дешевенькая плиточка? Где это ты видел акустические панели дешевые? Демагогию тут разводишь! Там товарищ Селезнев , Царство ему небесное, за ремонтом присматривал, ни копейки не дал своровать.

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Имя: Гость
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