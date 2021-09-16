В Пензе обнаружили редкий гриб, занесенный в Красную книгу

16.09.2021 | 19:33

На огромном пне в одном из парков города студент Илья Леонтьев обнаружил гриб, который считается настоящей редкостью в регионе. Это грифола курчавая, мейтаке или гриб-баран. Молодой человек серьезно занимается изучением природы Пензенской области, так что сразу понял, что за диковинка перед ним, и срывать не стал.

«Я предпочитаю немного другие грибы - губчатые: белые, маслята, подберезовики, подосиновики. А у данного гриба немножко другая текстура. Он вкусный, многие его едят. Например, в Японии его активно выращивают, он считается там целебным», - поделился Илья.

О своей находке молодой человек сообщил ученым. Известный исследователь флоры и фауны региона Олег Полумордвинов подтвердил, что это действительно гриб-баран. Можно всю жизнь провести на территории области, обойти все леса и его не встретить. Это создание занесено в Красную книгу России, и тот, кто сорвет, рискует заплатить штраф в несколько тысяч рублей.

Мейтаке ценится в разных странах, кое-где его специально выращивают из-за полезных свойств.

«Очень богат микроэлементами, антиоксидантами, лечит воспалительные заболевания, онкологию - то есть один из редких видов грибов, именно полезных для человека», - рассказал Олег Полумордвинов.

Ученые будут рады, если горожане станут сообщать им о находках такого гриба. За найденной в этот раз редкостью решили наблюдать.