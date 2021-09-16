Сотрудник ГК «Территория жизни» стал лучшим в профессии

В четверг, 16 сентября, на Фонтанной площади состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Лучший по профессии».
В номинации «Лучший штукатур» победителем признан сотрудник группы компаний «Территория жизни» Александр Ахмаев. В награду он получил автомобиль.
Конкурс проходил в Городе Спутнике на базе строящегося детского сада и состоял из двух этапов: практического задания и проверки теоретических знаний. Победители определялись после оценки фактических работ и подсчета баллов жюри.
«Ассоциация пензенских строителей» проводит данный конкурс на призы губернатора с целью подчеркнуть важность рабочих профессий.
В небольшом интервью для представителей СМИ Александр отметил, что главным фактором победы в конкурсе является высокий уровень профессиональной подготовки, что позволяет выполнять работы точно в срок и, самое главное, качественно.
Нужно отметить, что представители ГК «Территория жизни» уже третий год подряд побеждают в конкурсе, что говорит о высоком уровне мастерства и ответственном отношении к делу. Компания поздравляет Александра и желает ему успехов, здоровья и всего самого лучшего.
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