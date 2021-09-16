«Пензаэнерго» призывает водителей и механизаторов соблюдать ПДД

16.09.2021 | 09:26

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» обращают внимание водителей и механизаторов сельскохозяйственных предприятий региона на необходимость соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности во время проведения полевых работ.

Пренебрежение ими приводит к наездам автотехники, комбайнов и тракторов на опоры линий электропередачи. Повреждения высоковольтных и низковольтных электрических сетей вызывают не только нарушение снабжения электроэнергией населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социально значимых объектов, но и могут привести к пожарам и несчастным случаям.

Так, например, в конце апреля в районе поселка Тамала тракторист не справился с управлением и врезался в железобетонную опору ВЛ 110 кВ Тамала - Волчий Враг Сердобского производственного отделения (ПО). Повреждение энергообъекта привело к нарушению энергоснабжения 31 населенного пункта с населением свыше 7,6 тыс. человек и 23 социально значимыми объектами.

«Другой случай повреждения энергообъектов сельскохозяйственной техникой произошел в конце минувшей недели. На полевых работах в ночное время в районе поселка Пачелма механизатор заснул за рулем трактора и наехал на железобетонную опору ВЛ 110 кВ Титово - Пачелма с/х Каменского ПО. В результате без электричества остались свыше 2,5 тыс. человек в 18 населенных пунктах и 7 социально значимых объектов.

Благодаря оперативным действиям энергетиков все потребители были запитаны в кратчайшие сроки по резервной схеме. По всем аналогичным случаям нанесения повреждений объектам электроэнергетики, находящимся на балансе «Пензаэнерго», в правоохранительные органы были направлены соответствующие заявления. С виновников происшествий причиненный ущерб будет обязательно взыскан», - прокомментировал начальник управления экономической безопасности и защиты объектов Александр Гридчин.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспорта и сельских механизаторов строго выполнять требования ПДД, при движении вблизи линий электропередачи соблюдать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

Руководителям хозяйствующих субъектов, в свою очередь, следует помнить о том, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией.

«Повреждение ЛЭП приводит не только к нарушению энергоснабжения потребителей, но и представляет смертельную опасность для самих участников происшествий и находящихся поблизости людей. Оборванные провода создают угрозу прямого поражения электрическим током, а также при контакте с землей образуют зону так называемого шагового напряжения.

Перекрытие проводов приводит к возникновению электрической дуги, способной воспламенить технику, постройки и растительный покров. Поэтому гражданам всегда следует также проявлять осмотрительность при нахождении вблизи линий электропередачи. Всем необходимо понимать, что надежное и безопасное электроснабжение зависит не только от энергетиков, но и от каждого из нас», - подытожил Александр Гридчин.

Запрещается приближение к поврежденным опорам ЛЭП, оборванным проводам на расстояние менее 10 м. При обнаружении поврежденного оборудования необходимо незамедлительно сообщить в РЭС или в единый контакт-центр ПАО «Россети» по номеру 8-800-220-0-220.