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Общество

Жители Барковки напуганы возможным сносом их домов

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«Мы сейчас находимся в дачном массиве Барковки, среди СНТ «Железнодорожник-1» и «Дружба-1». Здесь планируется провести мост через Суру, и дальше пойдет дорога, которая соединит два микрорайона - Терновку и ГПЗ-24», - рассказала владелица дачи на Барковке Елена Нагдасева.

О том, кто-то может остаться без дачи, кто-то - без жилья, владельцы участков на Барковке узнали накануне, когда в садоводческих товариществах появились объявления. В тексте - сообщение, что генеральный план Пензы предусматривает строительство новой дороги, пройти она должна как раз по территории дач. Некоторые строения придется снести.

После такой новости люди решили принять участие в общественных слушаниях в администрации города, на которых как раз обсуждали развитие Пензы в будущем.

«Данный дачный массив не является ветхим, заброшенным - полностью функционирующие кирпичные дома. Там много жилого сектора, у некоторых людей это является единственным жильем», - заявила владелица дачи на Барковке Олеся Нехорошева.

«Для нас это вообще непоправимое! Мы пенсионеры, у нас там хозяйство подсобное, разводим курочек, помидоры, огурцы - это вся наша жизнь», - поддержала владелица дачи на Барковке Любовь Холина.

«Я не думаю, что заплатят полноценно деньги - то, что уже там вложено было», - высказался владелец дачи на Барковке Сергей Лемешев.

Специалисты управления архитектуры и градостроительства заверили: дорога в обозначенном районе генеральным планом предусматривается, но появится она в дальней перспективе - в срок до 2040 года и не факт, что дачи придется сносить. Стратегический документ не привязывает объект к местности, а просто дает направление. Чтобы точно сказать, где будут строить, проведут дополнительные обследования территории.

«Изъятия - тоже не самый лучший вариант для администрации. Постараемся выбрать такие направления, которые менее затратны. Вы не пугайтесь сейчас, потому что это будет не сегодня и не завтра, это будет исследовано еще», - пояснила начальник управления архитектуры и градостроительства г. Пензы Нина Кутырева.

Публичные слушания как раз и проводят для того, чтобы узнать мнение населения по поводу изменений, которые хотят внести в генплан Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Это всё по просьбам трудящихся,не сами придумали...

Ваши обращения и наказы выполняют.

Гость||

Нужно так нужно ! Самое главное лес что бы не трогали,а местные коробчёнки надо сносить несчадно. Там сплошной самострой и самохват земли.

Имя: Гость
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