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Общество

Врачебно-физкультурный диспансер получил новое оборудование

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В кабинете функциональной диагностики врачебно-физкультурного диспансера школьник, увешанный специальными медицинскими датчиками, прошел обследование на новом аппарате - велоэргометре. Он позволяет контролировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента во время физических нагрузок. Педали крутил не велосипедист, а спортивный гимнаст.

«Согласно новому приказу, который вступил в силу в январе 2021 года, мы обязаны проводить именно определение физической работоспособности на таком аппарате. Мы очень рады, что оборудование запущено», - отметила врач функциональной диагностики областного врачебно-физкультурного диспансера Светлана Серебрякова.

Два велоэргометра пришли взамен морально устаревших аппаратов, которые не позволяли выполнить комплексное обследование. Радуются современной технике в медицинском учреждении и другие специалисты.

«По областной программе врачебно-физкультурному диспансеру выделено 10 миллионов рублей на приобретение современного оборудования. Хочется отметить: аппаратура для контроля за сердечно-сосудистой и дыхательной системами, аппараты для разработки суставов - это эксклюзивные аппараты, которые имеются только в нашем диспансере», - рассказал главный врач Валерий Савельев.

Спортсмены, которые получили травму голеностопного сустава, теперь проходят курс реабилитации при помощи нового аппарата. Он, по оценке врачей, будет востребован.

«Лечебная гимнастика производится в пассивном режиме, в полном расслаблении мышц и связок, без воли пациента происходят движения в этом аппарате. Тем самым восстановление объема движений происходит в более короткие сроки, чем при занятиях обычной лечебной физкультурой», - пояснил травматолог-ортопед Алексей Кочмарев.

Все делается для того, чтобы спортсмены как можно быстрее возвращались к своим тренировкам и показывали высокие результаты на соревнованиях, прославляя своими победами Пензенскую область.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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