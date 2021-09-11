В Пензе состоялась выставка моделей военной техники

11.09.2021 | 16:30

Более 60 копий и миниатюр военной техники - это выставка, посвященная событиям двух мировых войн и российской истории в целом. Свои экспонаты продемонстрировали пензенские моделисты, которые прежде долгое время общались в соцсети.

«Когда подошло к тому, что пора как-то встречаться всем вместе воочию, а не просто на сайте, ребята придумали такой формат. Задумка старая, с помощью Дома молодежи удалось ее реализовать», - рассказал моделист Сергей Григоренко.

На изготовление представленных моделей у многих ушел не один месяц. Так, например, на создание советского грузовика ЗИЛ-157 пришлось потратить более полугода. Все дело - в деталях.

«Во-первых, это поиск информации, вторая часть - дополнения. Изначально пластиковая модель несколько упрощена, чтобы сделать ее более похожей на прототип, начинаешь дополнять», - уточнил Сергей Григоренко.

Шесть или семь месяцев труда потребовала и модель немецкого тяжелого крейсера «Принц Ойген» Ярослава Егорова. Линкор «Полтава» он изготовил в два раза быстрее.

«За основу берется сам набор. Производитель не может полностью повторить какие-то мелкие детали, упрощает, полгода уходит на то, чтобы свериться с чертежами, что-то переделать, что-то изменить», - пояснил Ярослав Егоров.

Выставка проработала два дня. В первый ее посетили школьники, во второй - студенты вузов и колледжей.