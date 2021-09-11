Стратегические сессии позволяют выбрать путь развития области

11.09.2021 | 14:46

В стратегическом планировании развития Пензенской области должны участвовать органы местного самоуправления и активные жители. Именно на местном уровне должны определяться долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития. Эта задача, поставленная врио губернатора Олегом Мельниченко, успешно решается в регионе.

По мнению главы Пензенской области, для успешного региона и страны в целом ключевое значение имеет эффективное стратегическое планирование на трех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.

Сейчас идет разработка важнейшего документа - проекта «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Именно он определит, каким образом должны воплощаться в жизнь Указы Президента РФ. Кроме того, проект закона предусматривает активное участие жителей в решении вопросов муниципалитета и региона, а также механизмы обратной связи между гражданами и органами власти.

Как правило, в разных городах и районах проблемы приблизительно одни и те же: благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень зарплаты, социальная защищенность, медицинское обслуживание. Но есть и своя специфика, которую нужно учитывать в каждом муниципалитете.

Именно поэтому в регионе начала действовать новая, современная стратегия развития. Она предусматривает создание экспертных советов в различных социально-экономических сферах. К обсуждению насущных задач подключаются коллективы предприятий, общественные организации, профессиональные сообщества. Они выдвигают свои предложения и наработки, которые затем включаются в итоговый документ.

Новая стратегия развития состоит из шести ключевых пунктов:

- модернизация и цифровизация экономики, перевод ее на современные рельсы;

- перезагрузка системы регионального управления;

- создание достойного уровня жизни для каждого жителя Пензенской области;

- создание благоприятной среды для жизни и самореализации всех пензенцев;

- поддержка молодежи Пензенской области - вклад в наше будущее;

- развитие региона с опорой на индивидуальные потребности каждой отдельной территории.

Обсуждение идет на стратегических сессиях, которые проводятся в районах области. А итогом этой работы должно стать повышение уровня жизни в Пензенской области в целом.

Первая стратегическая сессия состоялась 2 августа в Нижнем Ломове. Затем обсуждение путей развития прошло в Вадинском, Земетчинском, Спасском, Наровчатском, Камешкирском, Кузнецком районах.

28 августа проект социально-экономического развития на период 2021-2035 годов рассматривался в Заречном. Представители органов власти, экономисты, эксперты, активисты общественных организаций обсуждали судьбу своего города. Стратегической сессии предшествовала серьезная подготовка с анализом городских проблем и оптимальных путей их решения.

Работа шла по четырем направлениям. Так, на площадке «Человеческий капитал» обсуждались система образования, разработка молодежной и социальной политики, развитие спорта. В рамках «Экономики» рассматривались перспективы ТОСЭР и особенности развития бизнеса в закрытом городе. Площадки «Городская среда» и «Система городского управления» также были посвящены актуальным темам.

Новая система оказалась эффективной: по итогам стратегической сессии были выработаны целевые ориентиры развития Заречного и на ближайшие пять лет, и вплоть до 2035 года.

В тот же день аналогичное мероприятие прошло в Пензе. На площадках «Бизнес», «СМИ», «Общество» и «Социальные структуры» обсуждались такие темы, как открытость власти, повышение уровня доверия населения к чиновникам, обратная связь и многие другие.

Такие мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Пензенской области. После этого станет ясно, каким курсом пойдет социально-экономическое развитие региона до 2035 года.

Для того чтобы система действовала с максимальной отдачей, в работе должны участвовать не только органы местного самоуправления, но и активные жители. Чтобы внести свои предложения, нужно зарегистрироваться на сайте развитие58.рф и отправить сообщение.

Кроме того, в перспективе у жителей области появится возможность напрямую обратиться к представителям органов власти. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил Олег Мельниченко, подводя промежуточные итоги новой системы выработки стратегии региона.

Он выразил мнение, что социальные сети помогают прямому общению представителей власти и населения, и инициировал создание специального приложения, в котором каждый пензенец смог бы обратиться к чиновникам.

«Предлагаю создать единый портал социальных сервисов и мобильное приложение «Делаем вместе.58». Это будет открытая удобная система управления Пензенской областью. Каждый житель сможет решать свои проблемы», - анонсировал новый сервис Олег Мельниченко.