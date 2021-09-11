Общество

Стратегические сессии позволяют выбрать путь развития области

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В стратегическом планировании развития Пензенской области должны участвовать органы местного самоуправления и активные жители. Именно на местном уровне должны определяться долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития. Эта задача, поставленная врио губернатора Олегом Мельниченко, успешно решается в регионе.

По мнению главы Пензенской области, для успешного региона и страны в целом ключевое значение имеет эффективное стратегическое планирование на трех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.

Сейчас идет разработка важнейшего документа - проекта «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Именно он определит, каким образом должны воплощаться в жизнь Указы Президента РФ. Кроме того, проект закона предусматривает активное участие жителей в решении вопросов муниципалитета и региона, а также механизмы обратной связи между гражданами и органами власти.

Как правило, в разных городах и районах проблемы приблизительно одни и те же: благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень зарплаты, социальная защищенность, медицинское обслуживание. Но есть и своя специфика, которую нужно учитывать в каждом муниципалитете.

Именно поэтому в регионе начала действовать новая, современная стратегия развития. Она предусматривает создание экспертных советов в различных социально-экономических сферах. К обсуждению насущных задач подключаются коллективы предприятий, общественные организации, профессиональные сообщества. Они выдвигают свои предложения и наработки, которые затем включаются в итоговый документ.

Новая стратегия развития состоит из шести ключевых пунктов:

- модернизация и цифровизация экономики, перевод ее на современные рельсы;

- перезагрузка системы регионального управления;

- создание достойного уровня жизни для каждого жителя Пензенской области;

- создание благоприятной среды для жизни и самореализации всех пензенцев;

- поддержка молодежи Пензенской области - вклад в наше будущее;

- развитие региона с опорой на индивидуальные потребности каждой отдельной территории.

Обсуждение идет на стратегических сессиях, которые проводятся в районах области. А итогом этой работы должно стать повышение уровня жизни в Пензенской области в целом.

Первая стратегическая сессия состоялась 2 августа в Нижнем Ломове. Затем обсуждение путей развития прошло в Вадинском, Земетчинском, Спасском, Наровчатском, Камешкирском, Кузнецком районах.

28 августа проект социально-экономического развития на период 2021-2035 годов рассматривался в Заречном. Представители органов власти, экономисты, эксперты, активисты общественных организаций обсуждали судьбу своего города. Стратегической сессии предшествовала серьезная подготовка с анализом городских проблем и оптимальных путей их решения.

Работа шла по четырем направлениям. Так, на площадке «Человеческий капитал» обсуждались система образования, разработка молодежной и социальной политики, развитие спорта. В рамках «Экономики» рассматривались перспективы ТОСЭР и особенности развития бизнеса в закрытом городе. Площадки «Городская среда» и «Система городского управления» также были посвящены актуальным темам.

Новая система оказалась эффективной: по итогам стратегической сессии были выработаны целевые ориентиры развития Заречного и на ближайшие пять лет, и вплоть до 2035 года.

В тот же день аналогичное мероприятие прошло в Пензе. На площадках «Бизнес», «СМИ», «Общество» и «Социальные структуры» обсуждались такие темы, как открытость власти, повышение уровня доверия населения к чиновникам, обратная связь и многие другие.

Такие мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Пензенской области. После этого станет ясно, каким курсом пойдет социально-экономическое развитие региона до 2035 года.

Для того чтобы система действовала с максимальной отдачей, в работе должны участвовать не только органы местного самоуправления, но и активные жители. Чтобы внести свои предложения, нужно зарегистрироваться на сайте развитие58.рф и отправить сообщение.

Кроме того, в перспективе у жителей области появится возможность напрямую обратиться к представителям органов власти. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил Олег Мельниченко, подводя промежуточные итоги новой системы выработки стратегии региона.

Он выразил мнение, что социальные сети помогают прямому общению представителей власти и населения, и инициировал создание специального приложения, в котором каждый пензенец смог бы обратиться к чиновникам.

«Предлагаю создать единый портал социальных сервисов и мобильное приложение «Делаем вместе.58». Это будет открытая удобная система управления Пензенской областью. Каждый житель сможет решать свои проблемы», - анонсировал новый сервис Олег Мельниченко.

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Источник — фото № 1: pnzreg.ru
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Гость||

Пустозвонство!

Гость||

Сохраните архитектуру исторической части города,уберите химеру дырявой лошади,позорящую героя Советского союза Ю.А.Гагарина!!!

Народ Вас поддерживает! Мы с Вами , делами и помыслами.

Гость||

"Лыко да мочало - начинай сначала"

Стратеги хахахаха.Так настратегились за 30 лет.

Гость||

Великий историк настратегил за 20 лет. Перед будущими поколениями стыдно за наше баранство.

Гость||

Cтраны не будет к 2030 ому. Такие звиздуны.Модернизация,перезагрузка,cоздание достойного уровня жизни....ххахахаах.А раньше наверное бендеровцы мешали?а тут выборы,давайте какуюнибудь бредятину сделаем.

Когда хотят что то сделать делают.А не бросаются всякими словами.

Вы за 30 лет показали кто вы.Обычные ворюги сумашедшие и звиздуны космических масштабов

Гость||

Ну откуда такие балбесы сыпятся на наши головы?Ну был учитель истории,зачем вы ему сказали,что он может стать губернатором?Ведь он реально верит,что может быть губернатором и несёт вот такой бред.

Гость||

Пустословие, словоблудие... Мельниченко долой!

Гость||

риходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.

- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.

- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.

Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:

- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.

- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.

Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:

- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.

- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,

встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не

рассказываете как там куры?

- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.

- Ах как жаль, у меня еще так много идей!

Гость||

Мельниченко умный. В отличие от многих посетителей пензинформа.

Гость||

Его ряха в монитор не лезит

Гость||

Так щас мы вам тут "настратегим".Сами бегом на кладбище побежите

Гость||

Уберите еще ушлепочнные часы в Парке времен в Арбеково

Имя: Гость
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