Общество

Президент России вручил Денису Аблязину высокую награду

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В субботу, 11 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Токио.

Среди победителей-олимпийцев был и пензенец Денис Аблязин, завоевавший золото в командном многоборье по спортивной гимнастике и серебро в опорном прыжке. В соответствии с указом президента он награжден Орденом Почета.

Фото и видео с церемонии награждения Денис Аблязин разместил на своей странице в Instagram.

«Государственный Кремлевский Дворец», - подписал он кадры.

Многие подписчики выразили гордость за спортсмена и поздравили с высокой наградой.

«Круто, вы заслужили», «Можно сто раз пересматривать, как торжественно и радостно, наша гордость России», «Будьте счастливы и здоровы, Денис, дальнейших побед!!! Земляки вами гордятся!!!» - откликнулись они.

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Источник — видео www.instagram.com/denis_abliazin/
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Не забудь проголосовать Денис!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Кости есть, ума не надо...

Гость||

Аблязин лучший

Гость||

Героя России почему не дали?

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