Президент России вручил Денису Аблязину высокую награду

11.09.2021 | 18:12

В субботу, 11 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Токио.

Среди победителей-олимпийцев был и пензенец Денис Аблязин, завоевавший золото в командном многоборье по спортивной гимнастике и серебро в опорном прыжке. В соответствии с указом президента он награжден Орденом Почета.

Фото и видео с церемонии награждения Денис Аблязин разместил на своей странице в Instagram.

«Государственный Кремлевский Дворец», - подписал он кадры.

Многие подписчики выразили гордость за спортсмена и поздравили с высокой наградой.

«Круто, вы заслужили», «Можно сто раз пересматривать, как торжественно и радостно, наша гордость России», «Будьте счастливы и здоровы, Денис, дальнейших побед!!! Земляки вами гордятся!!!» - откликнулись они.