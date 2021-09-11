Президент России вручил Денису Аблязину высокую награду

В субботу, 11 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Токио.
Среди победителей-олимпийцев был и пензенец Денис Аблязин, завоевавший золото в командном многоборье по спортивной гимнастике и серебро в опорном прыжке. В соответствии с указом президента он награжден Орденом Почета.
Фото и видео с церемонии награждения Денис Аблязин разместил на своей странице в Instagram.
«Государственный Кремлевский Дворец», - подписал он кадры.
Многие подписчики выразили гордость за спортсмена и поздравили с высокой наградой.
«Круто, вы заслужили», «Можно сто раз пересматривать, как торжественно и радостно, наша гордость России», «Будьте счастливы и здоровы, Денис, дальнейших побед!!! Земляки вами гордятся!!!» - откликнулись они.
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