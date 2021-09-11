Объявлен новый набор желающих обучиться колокольному звону

11.09.2021 | 10:50

Епархиальная школа колокольного звона «Нести благую весть», открытая в 2018 году в селе Симбухово Мокшанского района, объявляет набор на предстоящий учебный год.

«Приглашаются лица православного вероисповедания, без ограничений по возрасту. Наличие музыкального образования не требуется, однако приветствуется опыт приходской жизни (несение послушания пономаря, чтеца, певца и т. п.)», - уточнили в пресс-службе Пензенской епархии.

Программа обучения включает как теоретические занятия по уставу колокольного звона, так и практические - и самостоятельные, и под руководством опытного преподавателя.

Кроме того, для желающих заниматься индивидуально возможны платные уроки в удобное время.

Выпускники школы колокольного звона систематически принимают участие в межъепархиальных фестивалях колокольного искусства в Пензенской и Саратовской митрополиях.

Получить информацию и записаться на бесплатное обучение и доставку к месту можно по телефону +7 (963) 110-21-03 (настоятель Михайло-Архангельского храма священник Александр Черных).