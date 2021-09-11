Общество

Объявлен новый набор желающих обучиться колокольному звону

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Епархиальная школа колокольного звона «Нести благую весть», открытая в 2018 году в селе Симбухово Мокшанского района, объявляет набор на предстоящий учебный год.

«Приглашаются лица православного вероисповедания, без ограничений по возрасту. Наличие музыкального образования не требуется, однако приветствуется опыт приходской жизни (несение послушания пономаря, чтеца, певца и т. п.)», - уточнили в пресс-службе Пензенской епархии.

Программа обучения включает как теоретические занятия по уставу колокольного звона, так и практические - и самостоятельные, и под руководством опытного преподавателя.

Кроме того, для желающих заниматься индивидуально возможны платные уроки в удобное время.

Выпускники школы колокольного звона систематически принимают участие в межъепархиальных фестивалях колокольного искусства в Пензенской и Саратовской митрополиях.

Получить информацию и записаться на бесплатное обучение и доставку к месту можно по телефону +7 (963) 110-21-03 (настоятель Михайло-Архангельского храма священник Александр Черных).

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наличие музыкального образования не требуется
Позвольте, но как же они будут звонить в колокола?

Гость||

Гость писал(a):

Позвольте, но как же они будут звонить в колокола?
И не говори! Сейчас даже в официанты и видеооператоры на 11 канал, требуют ВО! Во! Типа, даже техникум не рулит, хотя, в этой профессии даже ПТУ не нужно

Гость||

Гость писал(a):

И не говори! Сейчас даже в официанты и видеооператоры на 11 канал, требуют ВО! Во! Типа, даже техникум не рулит, хотя, в этой профессии даже ПТУ не нужно
Представляете какие тупари в церкви сидят!

Гость||

Не ребят, вы зря, нужен талант что ли, или расположенность.

Имя: Гость
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