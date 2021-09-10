Валерий Лидин поздравил победителей «Диктанта Победы»

10.09.2021 | 17:54

В пятницу, 10 сентября, в Большом зале областного Заксобра чествовали победителей «Диктанта Победы».

Приветствуя дипломантов и организаторов просветительско-патриотической акции, председатель регионального парламента Валерий Лидин подчеркнул, что главная цель диктанта - не просто проверить свои знания о Великой Отечественной войне, но и передать эстафету памяти о роли советского народа в разгроме фашизма, вызвать интерес у молодежи к изучения этих событий.

Спикер отметил высокий уровень организации и значительный рост числа участников теста.

«В Пензенской области были подготовлены 116 площадок, в написании диктанта участвовали почти 7 000 жителей региона, в том числе курсанты артинститута, бойцы Росгвардии, военнослужащие, мои коллеги - депутаты, представители органов власти всех уровней», - пояснил Валерий Лидин.

В акции принял участие и врио губернатора Олег Мельниченко. Он написал «Диктант Победы» в школе в школе села Кижеватово, которая носит имя Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова.

Сам спикер регионального парламента писал диктант в школе имени С. А. Суркова в Богословке, где открыли обновленную композицию, посвященную землякам-солдатам. Участие в акции Валерий Лидин принял уже в третий раз.

Спикер выразил признательность всем, кто поддержал акцию, слова глубокого уважения адресовал руководителю пензенского регионального отделения «Поискового движения России».

«Работа поисковиков без знания истории, без любви к малой родине, к своей стране невозможна. Узнавая имена и обстоятельств гибели героев, многие десятилетия числившихся пропавшими без вести, возвращая их на родную землю, вы восстанавливаете историческую справедливость, сохраняете правду о войне», - подчеркнул Валерий Лидин.

В свою очередь, Лариса Казакова, которая возглавляет общественный совет проекта «Историческая память» и является одним из организаторов «Диктанта Победы» в Пензенской области, рассказала об участии в акции бойцов регионального поискового движения, а также передала Валерию Лидину благодарность своих белорусских коллег, Рогачевского исполнительного комитета, за личное участие и содействие в подготовке «Вахты памяти - 2021».

Глава законодательной власти региона вручил дипломы победителей и памятные подарки ректору ПГУАС Сергею Болдыреву, студенткам ПГУАС Кристине Громовой и Алене Милюковой, учителю русского языка и литературы средней школы поселка Мичуринского Ольге Захаровой, учителю истории из села Махалино Кузнецкого района Алексею Захарову. Также в числе лауреатов - учащийся 11-го класса кадетской школы № 46 Пензы Даниил Китанин.