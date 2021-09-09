В Пензе вновь заговорили о возобновлении работы вытрезвителя

09.09.2021 | 15:30

Вытрезвитель в областном центре в перспективе будет вновь принимать клиентов в состоянии опьянения. Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказал заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

Программа профилактики алкоголизма и других негативных явлений, рассчитанная на 2020-2026 годы, предусматривает выделение из городского бюджета свыше 31 млн рублей на «обеспечение временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающихся в оказании медицинской помощи».

В Пензе последний вытрезвитель на улице Водопьянова закрылся в 2010 году. В 2017-м обсуждалась возможность открыть подобное учреждение на Воронежской, 1. Предполагалось, что работу оно начнет в январе 2018 года. Однако этого не случилось.

Впоследствии власти неоднократно возвращались к данному вопросу. По словам Олега Денисова, на здание на Воронежской тратится порядка 1 млн рублей. В 2018-м его отремонтировали, там есть сторож, подключены отопление, электричество и вода.

«С 1 января 2021 года субъектам переданы полномочия координировать мероприятия по оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания им помощи. В настоящее время разрабатываются нормативно-правовые акты по решению данного вопроса. После этого будет принято решение о возобновлении эксплуатации вытрезвителя», - пояснил заммэра.