Общество

Пензенцы поразмышляли об идеалах женской красоты

Печать

Идеалы красоты меняются постоянно. Если раньше эталоном были девушки а-ля Мэрилин Монро и Моника Белуччи, сексуальные и изящные, то теперь западные модельеры предпочитают других муз. Объемы 90-60-90 для них уже слишком женственны.

«Русоволосые (это, наверное, самый пик сейчас), с очень бледной кожей, веснушки и всевозможные пигментные пятна, которые бывают у людей», - отметила представитель международного модельного агентства Ольга Букина.

Тем не менее она прекрасно понимает: что хорошо для подиума - не всегда красиво и полезно для жизни. Руководитель модельного агентства Вера Ежатнова пошла из-за этого в тренажерный зал - не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы, наоборот, поправиться.

«Мужчины говорят, что на доске они и в гробу полежат. Иногда нужно прислушиваться к тому, что говорят мужчины, и не доводить себя до анорексичного состояния», - подчеркнула Вера Ежатнова.

«Красота - это здоровье, правильное питание, стремление к тому, чтобы сходить не в бар потанцевать и выпить, а на тренировку, поиграть в волейбол, покататься на велосипеде. Это образ жизни», - рассказала пензячка Лолита Светличная.

Особенно когда тридцать лет до ста, шутит Татьяна Кобец. В тренажерный зал она начала ходить три года назад.

«Выглядеть надо по-человечески, быть подтянутой, стройной. Это и красиво, и самой приятно, как птица летишь», - поделилась горожанка.

«Девочки, которые себя считали дурнушками, что ли, я не знаю, стеснялись, потом расцветали просто, выходили замуж и до сих пор ходят в зал, потому что красота - она внутри», - заявил автор программы на 11 канале Алексей Нетесанов.

Он помог многим женщинам обрести фигуру их мечты. Тем не менее эталон женской красоты для него всегда один - супруга Мария.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте