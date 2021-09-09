Пензенцы поразмышляли об идеалах женской красоты

09.09.2021 | 19:55

Идеалы красоты меняются постоянно. Если раньше эталоном были девушки а-ля Мэрилин Монро и Моника Белуччи, сексуальные и изящные, то теперь западные модельеры предпочитают других муз. Объемы 90-60-90 для них уже слишком женственны.

«Русоволосые (это, наверное, самый пик сейчас), с очень бледной кожей, веснушки и всевозможные пигментные пятна, которые бывают у людей», - отметила представитель международного модельного агентства Ольга Букина.

Тем не менее она прекрасно понимает: что хорошо для подиума - не всегда красиво и полезно для жизни. Руководитель модельного агентства Вера Ежатнова пошла из-за этого в тренажерный зал - не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы, наоборот, поправиться.

«Мужчины говорят, что на доске они и в гробу полежат. Иногда нужно прислушиваться к тому, что говорят мужчины, и не доводить себя до анорексичного состояния», - подчеркнула Вера Ежатнова.

«Красота - это здоровье, правильное питание, стремление к тому, чтобы сходить не в бар потанцевать и выпить, а на тренировку, поиграть в волейбол, покататься на велосипеде. Это образ жизни», - рассказала пензячка Лолита Светличная.

Особенно когда тридцать лет до ста, шутит Татьяна Кобец. В тренажерный зал она начала ходить три года назад.

«Выглядеть надо по-человечески, быть подтянутой, стройной. Это и красиво, и самой приятно, как птица летишь», - поделилась горожанка.

«Девочки, которые себя считали дурнушками, что ли, я не знаю, стеснялись, потом расцветали просто, выходили замуж и до сих пор ходят в зал, потому что красота - она внутри», - заявил автор программы на 11 канале Алексей Нетесанов.

Он помог многим женщинам обрести фигуру их мечты. Тем не менее эталон женской красоты для него всегда один - супруга Мария.