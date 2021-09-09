Общество

Пензенские студенты отправились на IQ-олимпиаду

Печать

Студент IV курса пензенского университета Данил Крищук выступит в Саранске на ежегодной IQ-олимпиаде учащейся молодежи Приволжского федерального округа. Парень родом из Иссинского района. Родители привили молодому человеку любовь к сельскому хозяйству.

«С детства в этой сфере, решил пойти. Нравится. Дед в этой сфере, отец», - отметил Данил Крищук.

Молодой агроном - в числе 17 человек, которые стали победителями областного этапа интеллектуальных состязаний. Еще одно из обязательных условий поездки в соседнюю республику - наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

«В условиях ограниченности ресурсов для подготовки мы смогли провести региональные отборы, принять участие в которых смогли все учебные заведения нашего региона. В последний момент что-то менялось всегда, потому что такое время непростое», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

IQ-сражение будет вестись в шести направлениях: инженерия, робототехника, программирование, сильнейших выявят в игре «Что? Где? Когда?», парламентских дебатах и управленческом поединке.

Сурская команда состоит в основном из новичков, но шансы на успешное выступление есть.

Встречают по одежке, и представители пензенских вузов отправились в столицу Мордовии, облачившись в одинаковые толстовки с хештегом #молодежь 58. А по уму их проводят в выходные.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте