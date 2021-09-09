Пензенские студенты отправились на IQ-олимпиаду

09.09.2021 | 19:11

Студент IV курса пензенского университета Данил Крищук выступит в Саранске на ежегодной IQ-олимпиаде учащейся молодежи Приволжского федерального округа. Парень родом из Иссинского района. Родители привили молодому человеку любовь к сельскому хозяйству.

«С детства в этой сфере, решил пойти. Нравится. Дед в этой сфере, отец», - отметил Данил Крищук.

Молодой агроном - в числе 17 человек, которые стали победителями областного этапа интеллектуальных состязаний. Еще одно из обязательных условий поездки в соседнюю республику - наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

«В условиях ограниченности ресурсов для подготовки мы смогли провести региональные отборы, принять участие в которых смогли все учебные заведения нашего региона. В последний момент что-то менялось всегда, потому что такое время непростое», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

IQ-сражение будет вестись в шести направлениях: инженерия, робототехника, программирование, сильнейших выявят в игре «Что? Где? Когда?», парламентских дебатах и управленческом поединке.

Сурская команда состоит в основном из новичков, но шансы на успешное выступление есть.

Встречают по одежке, и представители пензенских вузов отправились в столицу Мордовии, облачившись в одинаковые толстовки с хештегом #молодежь 58. А по уму их проводят в выходные.