«Т Плюс» продолжает выполнение инвестиционной программы в Пензе

08.09.2021 | 12:28

Компания «Т Плюс» продолжает выполнение инвестиционной программы по подготовке теплосетевой инфраструктуры Пензы к предстоящей зиме.

На сегодняшний день полностью завершена перекладка магистральных трубопроводов на улице Московской и проспекте Победы. На проспекте Строителей модернизация инфраструктуры находится на завершающей стадии, там работы выполнены на 82%. На улице Толстого проводится замена 407 метров теплотрассы.

Кроме того, масштабная программа реконструкции затронула наиболее изношенные участки внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения. Перекладка коммуникаций ведется на улицах Плеханова, Суворова, Луначарского, Ленина, Герцена, Ворошилова, Пушкина, Бекешской, Ухтомского, Пролетарской, Российской. Всего в работе находятся 17 участков.

Общая протяженность квартальных сетей, которые будут заменены в этом году, составляет 52 км. Специалисты меняют участки ветхих трубопроводов на современные стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией, обновляют монтажно-строительные конструкции, восстанавливают благоустройство.

Ремонт планируется завершить до конца сентября.

«В инвестиционную программу этого года попали наиболее критичные участки трубопроводов с износом более 80%. Все работы проводятся для того, чтобы улучшить качество поставляемых жителям города теплоресурсов», - подчеркнул технический директор-главный инженер Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василий Журавлев.

Для удобства горожан вся актуальная информация по перекладке теплосетей представлена на сайте.

Всего «Т Плюс» в 2021 году вложит в теплосетевую инфраструктуру областного центра 1,1 млрд рублей, из которых 600 млн - дополнительные инвестиции.