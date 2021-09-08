Эксперты рассказали, как правильно организовать достойные похороны

08.09.2021 | 15:35

Уход из жизни близкого и родного человека является огромным ударом для каждой семьи. Трагедия вызывает растерянность и стрессы, отнимает силы. В таких ситуациях трудно сконцентрироваться и позаботиться об организации похорон.

Между тем это важнейший момент, требующий максимального внимания и учета разных нюансов. Обращение к профессионалам, предлагающим ритуальные услуги, избавит родных и близких скончавшегося от лишних забот и оградит от непредвиденных ситуаций.

Многие семьи имеют так называемые похоронные сбережения, которые планируют истратить на проводы в последний путь дорогих им людей. Однако постоянная инфляция, экономические кризисы и катаклизмы обесценивают деньги. Поэтому люди ищут ритуальные службы, которые, с одной стороны, ответственно относятся к своим обязанностям, а с другой - не завышают тарифы искусственно.

Наиболее предусмотрительные граждане оформляют юридический договор с выбранной ритуальной службой еще при жизни. Такие действия обусловлены нестабильной экономической ситуацией в стране.

Эксперты предупреждают, что к выбору компании следует отнестись с максимальной осторожностью, учитывая следующие характеристики:

- надежность;

- профессионализм;

- опыт работы;

- добросовестность;

- доступность тарифов;

- внимательность к нуждам клиента.

К сожалению, сейчас в сфере ритуальных услуг достаточно недобросовестных исполнителей, во главу угла ставящих прибыль. Поэтому для заключения договора необходимо выбрать авторитетную компанию, предоставляющую услуги ритуального характера на протяжении многих лет.

Надежная компания уделяет особое внимание организационным вопросам церемонии проводов усопшего в последний путь. Ошибки в таких вопросах приведут к никому не нужной нервотрепке и дополнительным расходам, которые крайне нежелательны для семей усопших. А вот предварительное планирование избавит клиента от доплат и лишних расходов, которые почти всегда требуют частники или безответственные фирмы.

В надежной организации, имеющей достаточный опыт в организации траурных мероприятий, квалифицированные специалисты продумывают малейшие нюансы, начиная с похоронной церемонии или выбора места захоронения и заканчивая количеством гостей, которые будут присутствовать на поминовении. Они заранее составляют план похорон, приобретают ритуальные элементы и инвентарь, арендуют транспорт и ритуальные аксессуары, делают заказ для поминок.

Ответственные ритуальные службы работают прозрачно, без подводных камней или искусственно раздутых тарифов.