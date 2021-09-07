Общество

В Пензенской области диабетику помогли с получением лекарств

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В Пензенской области диабетик добился выделения необходимых лекарств, обратившись к уполномоченному по правам человека Елене Роговой.

Помощь потребовалась жителю одного из районов Пензенской области - инвалиду, который страдает диабетом уже более 20 лет. Он проходил лечение в областной клинической больнице, с учетом состояния здоровья ему рекомендовали препараты инсулина «Ринглар», «Лантус» и «Новаприд».

В районной больнице мужчине предложили аналоги, но, по его мнению, они ему не подходили.

Елена Рогова направила запрос в региональный минздрав. Там уточнили, что препараты можно приобрести только по решению врачебной комиссии лечебного учреждения.

«Уполномоченный обратилась в районную больницу с просьбой оперативно рассмотреть данный вопрос. По полученной информации, врачебной комиссией принято решение о назначении препаратов, лекарства выданы заявителю», - уточняется на сайте омбудсмена.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Обалдеть! Это достижение,подвиг,прорыв,вставание с колен?

Гость||

пусть поможет всем диабетикам области препараты не выдают (таблетки) в 11 поликлинике уже около года

Гость||

Нифига се,не,ну вы видели?Это прорыв.

Гость||

О как! Чтобы добиться положенного, надо обращаться к омбутсмену! Хорошо что не к путину!

Гость||

Небось партЕйная?))

Имя: Гость
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