В Пензенской области диабетику помогли с получением лекарств

07.09.2021 | 08:36

В Пензенской области диабетик добился выделения необходимых лекарств, обратившись к уполномоченному по правам человека Елене Роговой.

Помощь потребовалась жителю одного из районов Пензенской области - инвалиду, который страдает диабетом уже более 20 лет. Он проходил лечение в областной клинической больнице, с учетом состояния здоровья ему рекомендовали препараты инсулина «Ринглар», «Лантус» и «Новаприд».

В районной больнице мужчине предложили аналоги, но, по его мнению, они ему не подходили.

Елена Рогова направила запрос в региональный минздрав. Там уточнили, что препараты можно приобрести только по решению врачебной комиссии лечебного учреждения.

«Уполномоченный обратилась в районную больницу с просьбой оперативно рассмотреть данный вопрос. По полученной информации, врачебной комиссией принято решение о назначении препаратов, лекарства выданы заявителю», - уточняется на сайте омбудсмена.