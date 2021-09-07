Общество

В Пензе готовят тройняшек к выписке из перинатального центра

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В Пензенском перинатальном центре готовятся к отправке домой мамы сразу с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.

Тройня появилась на свет в середине августа. Кирилл родился весом 1 750 г и ростом 44 см, Яна - 1 680 г и 39 см, Даниил - 1 310 г и 37 см.

«Некоторое время малышам потребовалось наблюдение специалистов и медицинское сопровождение. В настоящее время их состояние позволяет им готовиться к выписке», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Всего в августе в перинатальном центре родились 245 малышей - 132 мальчика и 113 девочек. С начала года в регионе увидели свет 4 тройни.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

ЭКОшечки в основном?

Гость||

ЭКО только двойняшек делает.

Гость||

Гость писал(a):

ЭКО только двойняшек делает.
А по 5-6 штук не хочешь?

Гость||

ЗДОРОВЬЯ МАМЕ И ДЕТКАМ!!!!

Имя: Гость
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