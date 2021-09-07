В Пензе готовят тройняшек к выписке из перинатального центра

В Пензенском перинатальном центре готовятся к отправке домой мамы сразу с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.
Тройня появилась на свет в середине августа. Кирилл родился весом 1 750 г и ростом 44 см, Яна - 1 680 г и 39 см, Даниил - 1 310 г и 37 см.
«Некоторое время малышам потребовалось наблюдение специалистов и медицинское сопровождение. В настоящее время их состояние позволяет им готовиться к выписке», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Всего в августе в перинатальном центре родились 245 малышей - 132 мальчика и 113 девочек. С начала года в регионе увидели свет 4 тройни.
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