Общество

Пензенцам зададут вопросы о самочувствии, аппетите и образе жизни

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С толстой сумкой на ремне по Ухтинке шагает человек, который интересуется у жителей их самочувствием, аппетитом и образом жизни. Антон Алтарев - представитель Федеральной службы государственной статистики. Ведомство проводит мониторинг состояния здоровья населения.

Семья Учининых выбрана случайным образом. Таких домохозяйств в регионе обследуют 621. Каждому члену семьи гость задает одни и те же вопросы.

Заполнение бланков происходит со слов отвечающего, никакие документы предъявлять не требуется. В дом или квартиру интервьюер придет с набитой сумкой - там весы, тонометр и рулетка на случай, если человек не знает свой вес, рост или давление. Антону нужно обойти 27 семей. Некоторых он уже посетил.

«Принимают по-разному: где-то открывают сразу, где-то не открывают, где-то приходится просить через соседей. Но в основном люди доброжелательные», - отметил интервьюер Антон Алтарев.

В самой Пензе участниками наблюдения должны стать 160 семей. Заранее о визите их не оповещают.

«Прежде чем интервьюер пошел по квартирам, он может листовки оставить, если никого нет дома, что приходили, квартира попала в обследование состояния здоровья населения и придут еще раз», - пояснила начальник отдела Пензастата Анна Барышева.

Завершится опрос жителей 30 сентября. Результаты мониторинга будут использованы при разработке стратегии государства в сфере демографии и социальной политики.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Кто стучится в дверь ко мне,

С толстой сумкой на ремне...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Кто стоит там за двермой?

Эфто я, вопросник твой...

Гость||

Почему над нами в открытую издеваются?

Гость||

Гость писал(a):

Кто стучится в дверь ко мне,

С толстой сумкой на ремне...

Это он,это он.

Алтарёв это Антон!

Гость||

Гость писал(a):

Почему над нами в открытую издеваются?
А вам икра белуги или стерлядки больше по вкусу?

Гость||

Кабачковая

Дмитрий Н. Мотовилов||

Хто не даст мине ответом

Тот получит в лоб

штиблетом

Гость||

В основном один ответ:бухаем,закусываем чем придётся.

Гость||

Это куда отбор идёт?

Гость||

Может чемодановское расширяют?

Гость||

Меня напугало слово рулетка.зачем она?зачем меня мерить рулеткой?

Имя: Гость
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