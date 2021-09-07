Пензенцам зададут вопросы о самочувствии, аппетите и образе жизни

07.09.2021 | 19:16

С толстой сумкой на ремне по Ухтинке шагает человек, который интересуется у жителей их самочувствием, аппетитом и образом жизни. Антон Алтарев - представитель Федеральной службы государственной статистики. Ведомство проводит мониторинг состояния здоровья населения.

Семья Учининых выбрана случайным образом. Таких домохозяйств в регионе обследуют 621. Каждому члену семьи гость задает одни и те же вопросы.

Заполнение бланков происходит со слов отвечающего, никакие документы предъявлять не требуется. В дом или квартиру интервьюер придет с набитой сумкой - там весы, тонометр и рулетка на случай, если человек не знает свой вес, рост или давление. Антону нужно обойти 27 семей. Некоторых он уже посетил.

«Принимают по-разному: где-то открывают сразу, где-то не открывают, где-то приходится просить через соседей. Но в основном люди доброжелательные», - отметил интервьюер Антон Алтарев.

В самой Пензе участниками наблюдения должны стать 160 семей. Заранее о визите их не оповещают.

«Прежде чем интервьюер пошел по квартирам, он может листовки оставить, если никого нет дома, что приходили, квартира попала в обследование состояния здоровья населения и придут еще раз», - пояснила начальник отдела Пензастата Анна Барышева.

Завершится опрос жителей 30 сентября. Результаты мониторинга будут использованы при разработке стратегии государства в сфере демографии и социальной политики.