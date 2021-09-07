Общество

Пензенский хлебозавод приглашает на работу водителей

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ОА «Пензенский хлебозавод № 2», ведущий производитель хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, расширяет штат сотрудников.

На заводе изготавливают 60 наименований печенья, пряники, сушки, кукурузные палочки, бисквитно-кремовые изделия, кексы и рулеты.

Продукция предприятия поступает на прилавки магазинов не только Пензы, но и 48 регионов РФ. Кроме того, компания освоила рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

АО «Пензенский хлебозавод № 2» сотрудничает с федеральными и международными сетями: «Пятерочкой», «Перекрестком», «Магнитом», «Лентой», «Ашаном», «Дикси», «Билла» и другими.

Компания на протяжении многих лет завоевывает призы на выставках. Эксперты отмечают неизменное качество продукции завода.

В декабре текущего года Пензенский хлебозавод № 2 отметит 48-ю годовщину со дня выпуска первой продукции.

Работники предприятия - большой и дружный коллектив, включающий более 600 человек. Их привлекает удобное месторасположение завода (проспект Победы, 42) и транспортная доступность - можно быстро добираться до места работы и обратно домой.

Завод гордится своими специалистами, многие выросли здесь как профессионалы, пройдя все этапы карьерного роста. На предприятии работает достаточно много молодых сотрудников, которые перенимают опыт у своих старших коллег.

Сотрудники хлебозавода № 2 ценят в первую очередь стабильность. На предприятии без задержек выплачивают официальную зарплату. Немаловажно, что она постоянно индексируется с учетом уровня инфляции.

Стабильная зарплата позволяет планировать будущее. Сотрудники предприятия знают, что вовремя получат вознаграждение за труд, отпускные, а в случае болезни - оплачиваемый бюллетень.

И самое главное: белая зарплата - это инвестиции в будущее, это возможность сформировать достойную пенсию.

Во все времена на заводе ценился труд водителей. Именно от их работы зависит, будет ли у покупателей с утра на столе ароматный горячий хлеб.

В настоящее время АО «Пензенский хлебозавод № 2» и «Пензенский хлебозавод № 4» требуются водители. Предприятие предлагает официальную зарплату в 50 тысяч рублей и полный соцпакет.

Дополнительную информацию можно получить по адресам: Пенза, проспект Победы, 42 (АО «Пензенский хлебозавод № 2»), улица Металлистов, 4 (АО «Пензенский хлебозавод № 4»), а также по телефонам: (8412)32-01-37 и (8412)95-88-31.

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