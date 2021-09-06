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Общество

В Пензе проходят публичные слушания по изменениям в генплан

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В Пензе готовятся в очередной раз внести изменения в генеральный план города.

В настоящее время в городской администрации проходят публичные слушания - рядом со зданием мэрии и внутри него оборудованы стенды, на которых размещена информация о планируемых нововведениях. Кроме того, проект размещен на сайте администрации.

Согласно плану, например, микрорайон по четной стороне улицы Пушкина станет зоной смешанной и общественно-деловой застройки. То же ждет обширную территорию по четной стороне улицы Измайлова, остров Пески и ближайшие к нему участки берега Суры.

Увеличится и площадь территорий, предназначенных для застройки многоэтажными жилыми домами. В разных микрорайонах (ГПЗ, Дальнее Арбеково, Тепличный) предусмотрено несколько новых многофункциональных общественно-деловых зон.

Отдельно разработаны карты планируемого размещения объектов местного значения (образовательных, культурных, спортивных), автомобильных дорог, ресурсоснабжения, водоотведения, инженерной подготовки территории, границ города.

Материалы можно посмотреть здесь.

Экспозиция будет работать до 13 сентября. В этот день состоится собрание участников (регистрация в 14:00, начало в 15:00). Желающие смогут представить свои предложения и замечания к изменениям генплана.

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Гость||

Дайте угадаю, решили леса порубить и коттеджей наставить?

Д-р Шаффхаузен||

И тут Каганович  легко снял с макета здание Исторического музея. Видите, какой тут простор будет. Иди, не хочу! Также просто с макета были удалены и торговые ряды. Сталин смотрел на всё это молча, чуть кивая головой. Затем Каганович снял и храм Василия Блаженного. Но в это время обычно всегда очень сдержанный Иосиф Сталин проревел: "Поставь церковь на место, собака! Куда ты лезешь и на что посягаешь?"

На приёме у Сталина!

Михаил Буканов

Гость||

Вы правы. Особенно на остров Пески зуб у подрастающих молодых чиновников и сынков местных олигархов навострён, и на побережье вокруг острова.

Гость||

На песках надо все снести и сделать вертолетную площадку.

Гость||

Когда снесут городок,у терн.моста?,что район никому не нужен?

Гость||

Что будет с Райками?

Гость||

Гость писал(a):

Дайте угадаю, решили леса порубить и коттеджей наставить?
А что угадывать они собрались срочно узаконить эти захваты городской земли, вот вам конкретная новость :https://www.penzainform.ru/news/social/2021/08/30/po_trebovaniyu_o_melnichenko_budet_razrabotan_zakon_o_granitcah_uchastkov.html.

Ну вот магистральную улицу собираются сделать в Арбековском лесу , т.е. от ООПТ Арбековский лес вообще ни чего не останется и так четверть леса застроили . Вы будете смеяться но тоннель под Кураева все таки оставили в ближайших планах , вот только как Лузгин и компания объяснят прокладку нового коллектора и новых труб водоснабжения на Московской через Кураева там где должен идти тоннель , дайте 100 млн. на перекладку новых коммуникаций !?) Мост через Суру через дачи на Барковке - Дружба-2, Луч-2 , Связист приготовиться к тяжбам с мэрией.В планах дороги Стасова - М-5 через пруд на Зарю , Лядова-Рахманинова за 6 в притык к плотине пруда.В планах вынос М-5 за Пензятку.Зеленых зон ни в Арбеково ни даже в Заре и далее не запланировано! Даже в район пруда у 6 выше пруда к Вектору все застроят до новой дороги к посту ГИБДД. СПАСИБО ОККУПАНТАМ ЗА РАСКРЫТИЕ ПЛАНОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ И ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬ РОДНОГО ГОРОДА.

Имя: Гость
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