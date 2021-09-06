В Пензе проходят публичные слушания по изменениям в генплан

06.09.2021 | 08:37

В Пензе готовятся в очередной раз внести изменения в генеральный план города.

В настоящее время в городской администрации проходят публичные слушания - рядом со зданием мэрии и внутри него оборудованы стенды, на которых размещена информация о планируемых нововведениях. Кроме того, проект размещен на сайте администрации.

Согласно плану, например, микрорайон по четной стороне улицы Пушкина станет зоной смешанной и общественно-деловой застройки. То же ждет обширную территорию по четной стороне улицы Измайлова, остров Пески и ближайшие к нему участки берега Суры.

Увеличится и площадь территорий, предназначенных для застройки многоэтажными жилыми домами. В разных микрорайонах (ГПЗ, Дальнее Арбеково, Тепличный) предусмотрено несколько новых многофункциональных общественно-деловых зон.

Отдельно разработаны карты планируемого размещения объектов местного значения (образовательных, культурных, спортивных), автомобильных дорог, ресурсоснабжения, водоотведения, инженерной подготовки территории, границ города.

Материалы можно посмотреть здесь.

Экспозиция будет работать до 13 сентября. В этот день состоится собрание участников (регистрация в 14:00, начало в 15:00). Желающие смогут представить свои предложения и замечания к изменениям генплана.