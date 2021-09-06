Роман Амстиславский обратился к Владимиру Путину

06.09.2021 | 18:02

Роман Амстиславский, известный общественный деятель Пензенской области, подготовил проект поправок в один из законодательных актов Российской Федерации, регламентирующий деятельность граждан страны.

С этой инициативой он обратился к Президенту РФ Владимиру Путину. В случае положительного решения вопроса изменения затронут более трех с половиной миллионов россиян.

Вопрос касается исполнительного сбора в рамках Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». За счет него пополняется федеральный бюджет. В этом участвуют все граждане РФ.

Роман Амстиславский предложил внести законодательную инициативу об отмене взыскания исполнительского сбора в размере 7% в отношении следующих категорий граждан:

- инвалидов I-й группы;

- членов многодетных семей;

- детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;

- ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

«В своем обращении я попросил Президента России пересмотреть ранее принятые нормы закона в отношении ветеранов и участников Великой Отечественной войны, многодетных семей и инвалидов I группы. После принятия соответствующих поправок перечисленные категории граждан должны освободить от уплаты 7% в доход государства за невозвращенный ранее взятый кредит. Ведь необходимо понимать, что многие из них идут за ним не от хорошей жизни, а от необходимости выживать», - пояснил Роман Амстиславский.