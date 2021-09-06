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Общество

Роман Амстиславский обратился к Владимиру Путину

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Роман Амстиславский, известный общественный деятель Пензенской области, подготовил проект поправок в один из законодательных актов Российской Федерации, регламентирующий деятельность граждан страны.

С этой инициативой он обратился к Президенту РФ Владимиру Путину. В случае положительного решения вопроса изменения затронут более трех с половиной миллионов россиян.

Вопрос касается исполнительного сбора в рамках Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». За счет него пополняется федеральный бюджет. В этом участвуют все граждане РФ.

Роман Амстиславский предложил внести законодательную инициативу об отмене взыскания исполнительского сбора в размере 7% в отношении следующих категорий граждан:

- инвалидов I-й группы;

- членов многодетных семей;

- детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;

- ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

«В своем обращении я попросил Президента России пересмотреть ранее принятые нормы закона в отношении ветеранов и участников Великой Отечественной войны, многодетных семей и инвалидов I группы. После принятия соответствующих поправок перечисленные категории граждан должны освободить от уплаты 7% в доход государства за невозвращенный ранее взятый кредит. Ведь необходимо понимать, что многие из них идут за ним не от хорошей жизни, а от необходимости выживать», - пояснил Роман Амстиславский.

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Гость||

Наша семья сталкивалась с этой проблемой, думаю Президент поддержит, хороший проект

Гость||

Молодец! хорошая инициатива!

Гость||

Это действительно хорошая инициатива, уверен президент поддержит.

Гость||

Знаю Амстиславского, нормальный мужик, только не пойму почему он не балатируется

Гость||

Ветеранов уже не осталось. Популизм чистой воды.

Гость||

С Пензы мало кто на федеральный уровень инициативы предлагает, хотелось бы больше Активных граждан! Правильно что написал Президенту

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Ветеранов уже не осталось. Популизм чистой воды.

Это да.....

Гость||

Я тоже знаю про Амстиславского, этот инвалид помогает другим инвалидам, у него еще на заводе бесплатно коляски делают

Дмитрий Н. Мотовилов||

Популярность!

Гость||

Дмитрий, сейчас к Ветеранам войны приравнивают и тружиников тыла, реально нормальный мужик, почему бы и нет

Гость||

Я тоже про него читала, он в детстве стал инвалидам, но не опустил руки и что-то старается делает

Гость||

А кто не сталкивался с такой проблемой? Приставы 7% со всех дерут! Это как получается государство одной рукой пенсии дают, а другой отбирают у инвалидов?

Гость||

Полностью согластна инвалидов нужно освободить от дополнительного побора.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Этот сбор, как я понял - берут с должников по решению суда, если сам во-время не уплатил за какие-то проделки..

Гость||

Дельное предложение! Кто сталкивался с этой проблемой?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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