На Фонтанной площади починили многострадальные качели

06.09.2021 | 19:09

Многострадальные качели на Фонтанной площади вновь потерпели неудачу. Что только не происходило за год с любимым аттракционом пензенцев: исчезнувшая лавка, рваные цепи, отсутствие болтов... В социальных сетях периодически появляются видео- и фотожалобы.

«Я думаю, что это не случайность, потому что молодежь разная, все только и норовят что-нибудь сломать», - сообщила жительница Пензы Зинаида Коновалова.

«А мы ремонтируем, мы не ломаем», - пояснил мастер.

Фонтанную площадь по одному и тому же вопросу коммунальщики посещают регулярно. Вот и снова поступила заявка на восстановление качелей. Волшебным образом на одних не стало крепления, а на других исчезли болты.

У истории счастливый финал - качели починили!