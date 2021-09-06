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Общество

На Фонтанной площади починили многострадальные качели

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Многострадальные качели на Фонтанной площади вновь потерпели неудачу. Что только не происходило за год с любимым аттракционом пензенцев: исчезнувшая лавка, рваные цепи, отсутствие болтов... В социальных сетях периодически появляются видео- и фотожалобы.

«Я думаю, что это не случайность, потому что молодежь разная, все только и норовят что-нибудь сломать», - сообщила жительница Пензы Зинаида Коновалова.

«А мы ремонтируем, мы не ломаем», - пояснил мастер.

Фонтанную площадь по одному и тому же вопросу коммунальщики посещают регулярно. Вот и снова поступила заявка на восстановление качелей. Волшебным образом на одних не стало крепления, а на других исчезли болты.

У истории счастливый финал - качели починили!

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Качели хорошие,а химера дырявого коня провокационная.

Это историческая и культурная часть города.

Гость||

зачем что-то чинить там? там все отбросы Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

зачем что-то чинить там? там все отбросы Пензы.
Там отбросы,а где весь цвет Пензы?

Гость||

Гость писал(a):

ачем что-то чинить там? там все отб... Пензы.
Люди не родятся плохими,это результат воспитания нашего подрастающего поколения...

Гость||

Качели сделаны халтурно, как и на набережной. Очень травмоопасно!

Гость||

Да всё равно там скоро весь ремонт крякнет, раскурочат и забудут, рухлядь поставили, на долго не хватит

Гость||

Гость писал(a):

Там отбросы,а где весь цвет Пензы?
Если эти люди для человека отбросы,то вероятно цвет для него в гей-клубах?

Гость||

А фонтан то обоссаный. Сыт со всех сторон.

Гость||

Фонтан нормальный,а лошадь - говённое говно.

Гость||

Да всё там говённое говно, лавки особенно, да и малые формы, тьфу!

Имя: Гость
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