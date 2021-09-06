На Фонтанной площади починили многострадальные качели

Многострадальные качели на Фонтанной площади вновь потерпели неудачу. Что только не происходило за год с любимым аттракционом пензенцев: исчезнувшая лавка, рваные цепи, отсутствие болтов... В социальных сетях периодически появляются видео- и фотожалобы.
«Я думаю, что это не случайность, потому что молодежь разная, все только и норовят что-нибудь сломать», - сообщила жительница Пензы Зинаида Коновалова.
«А мы ремонтируем, мы не ломаем», - пояснил мастер.
Фонтанную площадь по одному и тому же вопросу коммунальщики посещают регулярно. Вот и снова поступила заявка на восстановление качелей. Волшебным образом на одних не стало крепления, а на других исчезли болты.
У истории счастливый финал - качели починили!
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Качели хорошие,а химера дырявого коня провокационная.
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