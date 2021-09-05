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Общество

В лагере «Радуга» прошел пятый туристический слет педагогов

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Николай Уханов показал, в каких условиях уже несколько дней живут директора школ и домов творчества Колышлейского района.

«В большой палатке у нас пять человек спят. Коврик постелили, чтобы было уютно, как в доме. Продуктовая палатка. Отдельная», - продемонстрировал Николай.

Такие лагеря разбили все 13 команд - участниц традиционного туристического слета работников образования и студентов Пензенской области. Одним словом, романтика. Более ста человек готовят пищу в полевых условиях, ночуют в палатках, а днем соревнуются.

В первый день их ждала полоса препятствий, также выявили сильнейших в творческом испытании и кулинарном конкурсе. Самый зрелищный вид программы - педагоги и их воспитанники сплавлялись по реке Вяде на катамаране и каяках.

«Участникам необходимо преодолеть этап «Змейка», преодолеть трое ворот. Одни из них - прямой ход, обратный ход и ворота заднего хода. Очень сильный ветер. Участников сдувает», - рассказала педагог областного многофункционального туристско-спортивного центра Виктория Шаманова.

«Тяжело. Нервно, волнительно. Я в первый раз на катамаране. Здесь нужно определенные навыки иметь, чтобы плыть, чтобы попадать в створ», - отметил директор школы села Батрак Каменского района Дмитрий Янов.

Пятый, юбилейный туристический слет завершился. Отдохнувшие и набравшиеся сил в детском оздоровительном лагере «Радуга» представители сферы образования приступили к работе, а студенты - к учебе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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