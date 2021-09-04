Общество

В Пензе церемонии бракосочетания стали чаще проводить на выезде

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Под звуки органа рассаживаются по местам люди, которым предстояло совсем скоро стать свидетелями рождения новой семьи. Как в этот особый день выглядят жених и невеста, они не знают: друзья и близкие входят в областную филармонию через главный вход, будущих супругов проводят через боковой.

Все чаще молодожены выбирают для торжественной церемонии учреждения культуры. В Пензе особой популярностью пользуется органный зал. Загсы поддерживают желание пар узаконить свои отношения на выездной регистрации. Главное - чтобы крепких и счастливых семей в области становилось больше.

«Все прошло хорошо, нам все объяснили, расписали на листочках, были очень заботливы, позвонили в день, когда принести паспорта. Никаких проблем, мы очень довольны! А тот момент, что не просто роспись, а именно в органном зале, останется на всю жизнь», - отметили новобрачные.

«Очень радует, что за восемь месяцев текущего года количество зарегистрированных браков на территории Пензенской области значительно увеличилось. Если точнее, то на 13 с половиной процентов, или на 1 896 браков зарегистрировано больше, чем в аналогичный период прошлого года», - указала врио начальника Управления ЗАГС Пензенской области Юлия Петрова.

Каждой паре, вне зависимости от того, выбрали ли они выездную регистрацию или расписались в загсе, вручаются поздравительный адрес и актуальные на сегодня брошюры минздрава. В буклетах развенчивается миф о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Можно крематорий построить,Собчачина на катафалке на роспись ездила...

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