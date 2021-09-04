В Пензе почтили память жертв бесланского теракта

04.09.2021 | 18:00

Трагические события, которые произошли 17 лет назад, до сих пор каждый вспоминает со слезами. 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в одной из школ Беслана произошел террористический акт. Более 1 000 детей и взрослых были в плену трое суток, жертв атаки - 334.

В память о них в пензенское в небо улетели десятки белых шаров.

Школьник Даниил Коломеец о теракте в Беслане слышал много раз. Понять, как можно было выжить в тех условиях, молодой человек не в силах.

«Это страшно. Ты не знаешь, что делать, ты - под дулом автомата, сделать ничего не можешь, и так - несколько дней. Не знаешь, что тебя дальше ждет, как будешь жить и выживешь вообще или нет», - рассудил он.

Те, кому повезло остаться в живых, позже рассказывали о страшных днях, которые они провели в плену. Сейчас бывшие заложники - уже взрослые люди.

«Больше всего в спортзале я думала о воде. Раньше никогда не думала, что вода - самое ценное для человека. Без воды мы умирали», - прозвучали воспоминания участников событий.

«Я считаю, что память должна быть вечной. Надо помнить о том, что есть нелюди, которые всегда готовы к плохим деяниям. Особенно прискорбно то, что погибают дети, то есть, кто совсем безвинен», - отметил участник контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1993-2003 гг. Юрий Краснов.

К памятнику воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, возложили цветы.