Парадокс: в Пензе по одному адресу числятся два дома

04.09.2021 | 13:54

О парадоксальной ситуации рассказала пензячка с улицы Чаадаева на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«В нашем дворе находятся два дома под номером 2. Первый - начало квартир, второй - продолжение. В феврале-марте 2020 года в нашем районе производили замену кровли 2-этажных домов. Во втором доме заменили кровлю, а в первом оставили как есть. Оставшейся материал увезли, хотя в наш дом также приходил проектировщик для составления проекта» , - рассказала женщина.

Она добавила, что после ее неоднократных обращений было обещано отремонтировать кровлю второго дома в июне этого года, но этого так и не произошло.

Ответ пензячке поступил из регионального фонда капремонта.

«По вашему обращению были запрошены документы в Росреестре, БТИ, администрации. Было выяснено, что действительно адрес: ул. Чаадаева, 2, - принадлежит двум многоквартирным домам», - говорится в нем.

Далее женщину информируют, что в связи с этими обстоятельствами в программу капремонта были внесены изменения, а также определен способ формирования фонда - на общем счете.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация, после чего будет проведен аукцион по отбору подрядной организации и далее выполнены работы по капремонту крыши», - пообещали пензячке в фонде капремонта.

Ей также рекомендовали в случае необходимости запросить отчет по дому и уточнить, сколько средств поступило от собственников и как они расходуются.