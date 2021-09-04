Общество

Мощи святого Луки пробудут в Пензе до 6 сентября

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Горожане, собравшиеся у Спасского кафедрального собора, стали свидетелями чуда. Солнце сменило тучи на небе в самый торжественный момент: сюда прибыл ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского.

«Особо почитается как человек, который всю свою жизнь отдал служению Богу», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Судьба богослова и религиозного философа Валентина Войно-Ясенецкого полна драматических и контрастных поворотов.

Он хотел быть художником, а стал выдающимся хирургом, профессором. Еще в молодости принял монашеский постриг с именем Лука. За свою честную и безбоязненную веру святой провел в ссылках более 10 лет, потом был восстановлен в правах и получил Сталинскую премию, а на склоне лет принял сан архиепископа Симферопольского и Крымского.

Как при жизни святитель Лука никому не отказывал в помощи, так и по сей день всякий, кто обратится к нему с верой и любовью в сердце, получит помощь. Поклониться святыне в Спасском кафедральном соборе можно с 7:00 до 19:00 до 6 сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Что бородатые лохов нет!опять реклама.

Гость||

А как молиться?это надо целовать масол

Гость||

Он не родственник приосвященого Луки мудищева?

Гость||

Гость писал(a):

Он не родственник приосвященого Луки мудищева?
тогда слабо им самого Трахтенберга воскресить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Особо почитается как человек, который всю свою жизнь отдал служению Богу», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
«Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им». Мало того что нарушают свои же заповеди, так ещё и возят расчлененку и заставляют замороченных людей поклоняться ей .

Гость||

А почему когда люди в блокадном Ленинграде дохли от голода попы пили водку и жрали от пуза

Гость||

Св Лука Крымский. был величайший хирург своего времени.

Гость||

Гость писал(a):

Св Лука Крымский. был величайший хирург своего времени.
Да. По его материалам, до сих пор учат врачей. У него, надо-бы просить врачебной мудрости. И врачам и медсёстрам.

Гость||

Св. Лука Крымский, известен тем ещё, что на вопрос воинственного атеиста : видел-ли он душу, ответил : ума, в разрезанных телах, тоже не видно. Вы считаете что ум не существует ?

Гость||

Лука был знаменитый профессор-практолог,где он сейчас находится, оперирует?

Гость||

Гость писал(a):

Да. По его материалам, до сих пор учат врачей. У него, надо-бы просить врачебной мудрости. И врачам и медсёстрам.
Когда умер, его похороны проходили при огромном скоплении и верующих и неверующих людей, которым покойный хирург спасал жизнь. Великий человек был.

Имя: Гость
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