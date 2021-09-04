Мощи святого Луки пробудут в Пензе до 6 сентября

Горожане, собравшиеся у Спасского кафедрального собора, стали свидетелями чуда. Солнце сменило тучи на небе в самый торжественный момент: сюда прибыл ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
«Особо почитается как человек, который всю свою жизнь отдал служению Богу», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Судьба богослова и религиозного философа Валентина Войно-Ясенецкого полна драматических и контрастных поворотов.
Он хотел быть художником, а стал выдающимся хирургом, профессором. Еще в молодости принял монашеский постриг с именем Лука. За свою честную и безбоязненную веру святой провел в ссылках более 10 лет, потом был восстановлен в правах и получил Сталинскую премию, а на склоне лет принял сан архиепископа Симферопольского и Крымского.
Как при жизни святитель Лука никому не отказывал в помощи, так и по сей день всякий, кто обратится к нему с верой и любовью в сердце, получит помощь. Поклониться святыне в Спасском кафедральном соборе можно с 7:00 до 19:00 до 6 сентября.
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