Валерий Лидин пожелал сердобчанам активности в благоустройстве города

03.09.2021 | 15:55

В пятницу, 3 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин совершил рабочую поездку в Сердобск, где осмотрел территорию загса на улице Ленина.

На территории уложены асфальтобетон и брусчатка, установлены скамейки, урны, вазоны для цветов, а также арт-объект «Арка влюбленных». Кроме того, организованы освещение и точечная иллюминация. Благоустройство выполнено по муниципальной программе формирования комфортной городской среды на на 2018-2024 годы.

Спикер регионального парламента и депутат Алексей Марьин пообщались с горожанами, которые остались довольны работой строителей и поблагодарили за создание позитивной атмосферы для жизни.

«Территория загса была определена по результатам рейтингового голосования сердобчан. Улучшается внешний вид города, разрабатывается комплексная программа благоустройства. В этой работе принимают участие и сами жители, которые заинтересованы в достойном результате», - сказал глава законодательной власти региона.

Валерий Лидин побывал на чествовании золотых юбиляров семейной жизни Владимира и Аделии Петрушиных. Он отметил, что немногие пары могут похвастаться тем, что прожили в любви и согласии 50 лет. Парламентарий вручил супругам благодарственное письмо и пожелал им взаимопонимания, семейного тепла, уюта, внимания родных и близких.

Визит в Сердобск продолжился встречей с жителями улиц Герцена и Ленина, где прошел ремонт дворов многоквартирных домов. Сделаны дороги и тротуары, сушилки для белья, приведена в порядок площадка для сбора бытовых отходов. Жильцы отметили установку малых архитектурных форм, лестницы и пандуса, дорожных знаков.

«Созидательная деятельность сближает соседей. Уверен, что вы будете и впредь следить за состоянием двора, чтобы он был образцом для других микрорайонов Сердобска», - отметил председатель Заксобра, вручая благодарственные письма старшим по домам.

По его словам, в 2021 будут выделены дополнительные средства на благоустройство общественных территорий, поэтому стоит заранее определить перечень возможных объектов и расставить приоритеты в работе.

Также Валерий Лидин навестил многодетную семью Штейнбах, в которой 1 сентября сестры-близняшки стали первоклассниками. Родители рассказали, что единовременная выплата, которую они получили на основании указа главы государства Владимира Путина, стала хорошим подспорьем для подготовки к школе. Помимо этого, многодетная мать вовремя получает все пособия и компенсации, предусмотренные для многодетных семей.

Валерий Лидин сообщил о планах по капитальному ремонту в образовательных учреждениях Сердобска. Школа № 4 вошла в федеральную программу по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в учебных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах. А для проведения работ в школе № 9 выделены дополнительные средства.

Высокий гость вручил семье Штейнбах канцелярские принадлежности для школьников и продуктовый набор, который, как он пояснил, был сформирован на основе предложений граждан. В него вошли консервы, крупы, макаронные и кондитерские изделия.

Подобные наборы были переданы и людям старшего поколения - ветерану труда Валентине Бочковой, которой Валерий Лидин вручил благодарственное письмо, и ветерану Великой Отечественной войны Александру Палагину, удостоенному Почетной грамоты Законодательного собрания Пензенской области.

«Валерий Лидин выразил признательность заслуженным людям Сердобска за самоотверженный труд, пожелал счастья и долгих лет жизни», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.