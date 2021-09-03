В Пензе пациентка поделилась впечатлениями от нового томографа

03.09.2021 | 20:41

В красной зоне Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи установлен новый, высокоскоростной и более точный компьютерный томограф. Он смонтирован, подключен и уже активно применяется.

Аппарат появился в лечебном учреждении как нельзя кстати. Темпы заболеваемости коронавирусом в регионе не снижаются. Ввод в эксплуатацию подобного современного оборудования дает ряд преимуществ.

«Исследования проводятся гораздо быстрее, чем на предыдущем его аналоге, что важно для пациентов с дыхательной недостаточностью, которых привозят в основном на кислородной поддержке к нам», - сообщила врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Екатерина Горбачева.

Татьяна Костина - одна из первых пациенток, кому была проведена на новом аппарате компьютерная томография легких. Женщина идет на поправку.

«Само исследование у меня прошло хорошо, никаких ощущений страшных не вызвало. Я ничего не почувствовала», - отметила она.

Томограф совмещен с современной станцией врача-рентгенолога. С ее помощью можно с легкостью интерпретировать изображение, проводить различные реконструкции и получать более четкую картинку.

«Аппарат, который у нас был, - это 16-срезовый компьютерный топограф. Сейчас нам поставили 32-срезовый. Качество распознавания улучшилось в разы», - подчеркнул главный врач центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Стоимость нового компьютерного томографа - около 36 миллионов рублей.