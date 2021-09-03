Студенты и педагоги отправились на природу с палатками

03.09.2021 | 18:53

Вместо класса - палатка, вместо школьной формы - спортивный костюм. 12 команд преподавателей со всего региона в ближайшие три дня вдали от цивилизации и наедине с природой бороться за призы туристского слета работников образования и студентов, который стартовал в детском лагере «Радуга».

Пока одни оборудовали место для ночлега, другие смастерили стол из подручных материалов, которых в лесу предостаточно.

«Педагоги будут преодолевать различные этапы, препятствия, контрольно-туристский маршрут, водная дистанция будет, туртехника. Мы посмотрим, насколько наши педагоги ориентируются в краеведении: вопросы будут детские, но для взрослых», - рассказал главный судья Павел Зелепугин.

Среди тех, кто на этом слете впервые, - Фаиль Асянов. Молодой человек преподает информатику в одной из сельских школ.

«Здесь активный отдых. Я, например, у себя в школе веду внеурочку по юному туризму. Да, на территории нашего села, но все равно мы пытаемся куда-то вылазить», - отметил участник слета.

Анна Тарасова - уже ветеран этого слета. Участвовать в нем она начала еще во время обучения в институте. Перерыв был лишь в 2020-м, когда соревнования отменили из-за COVID-19. В этом году погода оставляет желать лучшего, однако секрет, как не замерзнуть ночью, известен каждому туристу.

«Главное - с кем лечь и в какой спальник, тогда будет все нормально. Самое интересное, на мой взгляд, - это водный маршрут, когда на катамаранах, на каяках нужно проходить этапы. Также ориентирование будет в третий день - моя любимая часть», - пояснила Анна.

Участникам предстоит пройти несколько испытаний: презентация команд, конкурс походной кухни, фотографии, - а также показать навыки ведения быта в туристических условиях. В течение трех дней по всему лагерю будут разноситься походные песни.