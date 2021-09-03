Семьям с детьми назвали дату начисления выплат за сентябрь

03.09.2021 | 08:11

В Пензенской области профинансированы выплаты, предназначенные для поддержки семей с детьми. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Денежные средства из федерального и регионального бюджетов на осуществление выплат направлены в бюджеты муниципальных образований Пензенской области», - уточнил он в личных аккаунтах в соцсетях.

Ожидается, что деньги за сентябрь появятся на счетах получателей до 8-го числа. Речь идет обо всех мерах поддержки, которые оказывают региональные органы социальной защиты населения семьям с детьми.

«Спасибо за информацию. Жду. Обычно 1-го числа начисляли», - отметила в комментариях одна из жительниц области.