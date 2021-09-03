Общество

Пензенец пожаловался в полицию на угрозы от Веры Брежневой

Печать

18-летний житель Пензенской области обратился в полицию с заявлением на двух известных артисток.

Он утверждает, что певица Вера Брежнева (известная как участница группы «ВИА Гра») и актриса Наталья Рудова (наиболее известная в роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день») угрожают ему в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил в документе, что ему не нравятся откровенные фото Рудовой в Instagram.

«В полиции обратили внимание на заявление пензенца. Однако силовики заподозрили, что он не совсем здоров психически», - поясняет телеканал РЕН ТВ.

В свою очередь, информационный портал Iz.ru пишет: правоохранители допускают, что аккаунты якобы Рудневой и Брежневой в реальности принадлежат другим людям.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

я закукарекал и не могу остановиться, помогите

Гость||

НИШТЯК

Гость||

Зачем старьё молодняку?

Гость||

Лизать

Гость||

Наверное, они в самом соку ...

Гость||

Любишь СЕKС?!

Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Гость||

а можно ли пожаловаться в полицию на такую вот новость ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте