Пензенец пожаловался в полицию на угрозы от Веры Брежневой

03.09.2021 | 15:37

18-летний житель Пензенской области обратился в полицию с заявлением на двух известных артисток.

Он утверждает, что певица Вера Брежнева (известная как участница группы «ВИА Гра») и актриса Наталья Рудова (наиболее известная в роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день») угрожают ему в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил в документе, что ему не нравятся откровенные фото Рудовой в Instagram.

«В полиции обратили внимание на заявление пензенца. Однако силовики заподозрили, что он не совсем здоров психически», - поясняет телеканал РЕН ТВ.

В свою очередь, информационный портал Iz.ru пишет: правоохранители допускают, что аккаунты якобы Рудневой и Брежневой в реальности принадлежат другим людям.