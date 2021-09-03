Пензенец пожаловался в полицию на угрозы от Веры Брежневой

18-летний житель Пензенской области обратился в полицию с заявлением на двух известных артисток.
Он утверждает, что певица Вера Брежнева (известная как участница группы «ВИА Гра») и актриса Наталья Рудова (наиболее известная в роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день») угрожают ему в соцсети «ВКонтакте».
Он также отметил в документе, что ему не нравятся откровенные фото Рудовой в Instagram.
«В полиции обратили внимание на заявление пензенца. Однако силовики заподозрили, что он не совсем здоров психически», - поясняет телеканал РЕН ТВ.
В свою очередь, информационный портал Iz.ru пишет: правоохранители допускают, что аккаунты якобы Рудневой и Брежневой в реальности принадлежат другим людям.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
я закукарекал и не могу остановиться, помогите