В Пензе для студентов устроили квест «Дальневосточная Победа»

02.09.2021 | 19:53

На первый взгляд, группа молодых людей занялась непонятно чем: на веревках осторожно тащили пластиковую бутылку с зеленовато-мутной мыльной жидкостью и пытались поместить ее в ведро. На самом деле, по легенде, у них была важная миссия - ликвидация последствий ядерного взрыва в Хиросиме.

Другая группа изображала членов экипажа советского десантного катера в районе первого острова Курильской гряды, получившего пробоину. Сигнал бедствия подать нельзя. Действия также происходят в августе 1945-го, Вторая мировая война еще не завершена.

«Чтобы японцы не смогли засечь, они шли без включенных огней и практически на тихом ходу. Течь, поломки нужно было максимально незаметно и быстро восстановить, потому что в случае обнаружения все, что могло стрелять, начинало стрелять в источник звука», - рассказал специалист Дома молодежи Виктор Колгатин.

В региональном центре по патриотическому воспитанию Дома молодежи подготовили квест «Дальневосточная Победа», посвященный окончанию Второй мировой войны. Его проходили учащиеся пензенского колледжа. На одном из этапов рисовали наступление советских десантных войск, но сначала давалась минута на запоминание карты.

Студенты, не принявшие участие в квесте, пошли на физкультуру или занялись уборкой территории.