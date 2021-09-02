В День знаний в пензенском кафе продавали алкоголь

02.09.2021 | 09:21

В среду, 1 сентября, в Ленинском районе Пензы прошли рейды по магазинам и предприятиям общепита, в ассортимент которых входит алкогольная продукция.

Комиссия, в которую вошли сотрудники районной администрации и полиции, проверяла, как соблюдается запрет на торговлю спиртным в День знаний.

Участники рейда обследовали 21 объект на улицах Кулакова, Фурманова, Володарского, Плеханова, Карпинского, 8 Марта, Пушкина, Суворова, Коммунистической, Ворошилова и проспекте Победы. Они проводили беседы с продавцами о строгой необходимости соблюдать ограничительные меры в отношении реализации алкогольной группы товаров.

«Нарушение правил продажи отдельных видов товаров выявлено в одном объекте общественного питания на улице Суворова. Сотрудники полиции составили административный протокол», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Запрет на торговлю спиртным действует в Пензенской области не только 1 сентября, но и в день выпускных балов, который в этом году прошел 26 июня. Тогда в Пензе выявили 9 случаев реализации алкоголя.