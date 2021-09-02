Общество

В День знаний в пензенском кафе продавали алкоголь

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В среду, 1 сентября, в Ленинском районе Пензы прошли рейды по магазинам и предприятиям общепита, в ассортимент которых входит алкогольная продукция.

Комиссия, в которую вошли сотрудники районной администрации и полиции, проверяла, как соблюдается запрет на торговлю спиртным в День знаний.

Участники рейда обследовали 21 объект на улицах Кулакова, Фурманова, Володарского, Плеханова, Карпинского, 8 Марта, Пушкина, Суворова, Коммунистической, Ворошилова и проспекте Победы. Они проводили беседы с продавцами о строгой необходимости соблюдать ограничительные меры в отношении реализации алкогольной группы товаров.

«Нарушение правил продажи отдельных видов товаров выявлено в одном объекте общественного питания на улице Суворова. Сотрудники полиции составили административный протокол», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Запрет на торговлю спиртным действует в Пензенской области не только 1 сентября, но и в день выпускных балов, который в этом году прошел 26 июня. Тогда в Пензе выявили 9 случаев реализации алкоголя.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Запрет или рекомендация?

Нет никакого запрета!

Гость||

ну и что? законы в России как бы не сурово звучащие не обязательны к исполнению

Гость||

Если запрещено продавать, так блокируйте гашение акцизных марок в ЕГАИС! Смысл шарахаться по городу? Других дел нет?

Гость||

Вчера трубы горели, хоть сдохни, тут еще это первое сентября нарисовалось, еле нашел где подлечиться, извверги.

Гость||

Гость писал(a):

Вчера трубы горели
киоски "Точка" тебе в помощь, в любые праздники продают

Гость||

Сам не пью, но мне интересно когда прекратится этот маразм?

Гость||

Болеешь?

Гость||

Надо уметь планировать свою жизнь! Просчитывать запасные варианты. Предвидеть возможные последствия. Вы одним днем живете, даже "пузырь" заранее купить не в состоянии, а на Луну и к Марсу лететь собираетесь.

Гость||

Я вчера купил и винца и пивца Слава Богу,маленько бухнул,а первое сентября надо нахрен отменить

Гость||

кому надо давно уж закупились, а это все спектакль

Гость||

quote="penzainform.ru"]Комиссия, в которую вошли сотрудники районной администрации и полицииМожет уже Хватит показухой и мнимой заботой заниматься

Эти комиссии проблему с бродячими собаками бы решили в районах города вот это было отлично

Гость||

там студенты гуляли?

Гость||

Гость писал(a):

кому надо давно уж закупились, а это все спектакль
И так все делают в итоге, начиная с 2006 года, когда началось подобное.

Имя: Гость
Комментарий:

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