«МегаФон» бесплатно защитит абонентов от голосового спама

02.09.2021 | 10:44

Все абоненты «МегаФона» в ближайшее время получат возможность использовать бесплатный сервис для защиты от спам-звонков. Аналитические алгоритмы, построенные на основе big data, будут отслеживать и автоматически переводить нежелательные вызовы в отдельный голосовой ящик.

По мнению специалистов, проблема телефонного спама за последние несколько лет остро встала перед большинством пользователей мобильной связи. Абоненты сталкиваются с неудобствами из-за навязчивого телемаркетинга, массовых обзвонов, сомнительных предложений юридических, финансовых и медицинских услуг.

Чтобы решить проблему, «МегаФон» разработал алгоритм, который позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов спамеров в постоянно обновляемый черный список.

Входящий спам-звонок будет перенаправляться на автоответчик, запись сохранится в отдельном голосовом ящике. Абонент получит SMS о том, что ему звонили, и при желании может прослушать запись, набрав 525.

При этом важные звонки не потеряются. Аналитические алгоритмы будут вычислять потенциально полезные номера телефонов (например, звонки от реальных организаций, сотрудники которых совершают много вызовов, но не были замечены в излишней навязчивости) и соединять с ними абонентов.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиентам «МегаФона» не потребуется предпринимать дополнительных действий: специальный голосовой ящик появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», - подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Новое решение уже доступно в Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областях, а до конца октября начать его использование смогут абоненты «МегаФона» в остальных регионах страны.