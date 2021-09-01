Общество

В Заречном участникам интеллектуального забега вручат книги

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В среду, 1 сентября, в Заречном пройдет акция по продвижению чтения «Бегущая книга». Сотрудники местного информационно-библиотечного объединения присоединятся к всероссийской инициативе во второй раз в этом году.

«Старт акции состоится в 11:30 в Центральном парке, мы будем идти к торговым центрам «Дубрава» и «Универмаг» и финишируем на площадке перед центральной городской библиотекой», - пояснила методист информационно-библиотечного объединения Алина Нестерова. Ее слова приводит портал «Город Z».

Забег будет посвящен Олимпийским играм. Участникам акции предстоит ответить на вопросы об истории соревнований и представителях олимпийского движения. Тем, кто даст правильный ответ, будет вручена книга и символический подарок.

К участию в забеге приглашаются все желающие. Для разных возрастов приготовлены разные вопросы и книги. Награды получат 100 человек.

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Источник — «Город Z»
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