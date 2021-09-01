Пензенец рассказал, зачем ему нужно отнять дочь у опекунов

01.09.2021 | 14:52

Девочку, которую ее биологический отец, житель Пензенской области, пытается вернуть, пока остается в опекунской семье до постановления суда. Такое решение во вторник, 31 августа, приняла комиссия по опеке города Сызрани (Самарская область).

Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» исполнительный директор самарского благотворительного фонда Ольга Шелест.

Мать девочки лишена свободы (в колонии она снова родила). Малышку из пензенского дома ребенка забрала под опеку сызранская семья. Однако ее биологический отец доказал свое родство и направил документы в органы опеки. После этого было издано постановление о расторжении договора с приемной семьей.

Но опекуны подали иск в суд с просьбой лишить биологического отца родительских прав и до принятия соответствующего решения оставить малышку в их семье.

«В начале августа было собрано экстренное заседание совета по опеке и попечительству при правительстве Самарской области, на котором стало ясно - органы опеки Пензы многое недоработали и теперь просто защищают честь мундира, наплевав на судьбу ребенка!» - рассказала Ольга Шелест.

Сама активистка вместе с уполномоченным по правам ребенка в Самарской области и помощником депутата губернской думы экстренно выехали в Пензу и встретились с отцом девочки.

«То, что мы там выяснили, ни в какие ворота не лезет, простите меня за мой сленг. Мы подготовили письмо в Министерство соцразвития о нецелесообразности передачи ребенка биологическому отцу», - эмоционально оценила ситуацию Шелест.

Письмо в минсоцразвития, по ее словам, заняло 4 листа. Вкратце его суть такова.

Отец девочки прописан у друга, а живет на съемной квартире, за которую платит 2 000 рублей в месяц. Он работает с 7:00 до 19:00 за 15 000 рублей в месяц. То он говорит, что с дочерью будут сидеть соседи, то его мама (она живет в деревне в Самарской области вместе с его безногим братом-инвалидом), то сестра (лишенная родительских прав алкоголичка). Да и сам мужчина, по собственным словам, «может с устатку выпить пол-литра».

«Планы на будущую жизнь во время разговора с нами менялись несколько раз: то его жена чудесная и ее подставили, никого она не резала. То - да, она психованная и он с ней разведется, заберет детей и сам будет их воспитывать. То он приедет в Самару, то останется в Пензе, то попробует вновь жениться и т. д. То сам лишит свою жену родительских прав. То вновь будет с ней жить, потому что она «мать и имеет право воспитывать своих детей», - перечисляет Шелест.

Между тем его вторая половина - алкоголичка, не раз судимая за пьяную поножовщину, в том числе с летальным исходом. Соседи рассказали, что она в неадекватном состоянии бросала камни с шестого этажа.

«Борьба за малышку - шанс для биоматери выйти по УДО и отсрочить наказание до исполнения детям 14 лет. И это он тоже озвучил - зачем ему нужна дочь»,- поясняет Ольга Шелест.

Эти и другие показания женщина намерена дать в суде. «Я - пойду. Потому что невозможно при совокупности всех этих обстоятельств отдавать малышку», - подытожила она.